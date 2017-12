Mercado hipotecario de México se rezaga

El mercado hipotecario en México se encuentra rezagado frente a los niveles que pueden observarse en otros países latinoamericanos, exponen cifras del portal inmobiliario NocNok.

“El mercado hipotecario en México tiene actualmente una representación de 11 por ciento del PIB, cuando en países como Chile se tiene una representación en niveles de entre 20 y 24 por ciento”, dijo Carlos Alatorre, CEO de NocNok.

Según el directivo, uno de los principales puntos que las instituciones otorgadoras de crédito deben atender de manera urgente es el tema de los no afiliados, es decir, aquellos que no cuentan con un registro ante Infonavit o Fovissste, pues en muchos casos son personas que, aunque cuentan con un flujo importante de efectivo, aún no cotizan en alguno de esos Institutos.

Recientemente, Jorge Wolpert, director de la Comisión Nacional de Vivienda, dijo que, para el próximo año, el gobierno de México estará incrementando hasta 1.22 veces el monto destinado a los subsidios para ese público.

“En los últimos 8 años el mercado hipotecario ha tenido un crecimiento promedio de 5.8 por ciento (anual). El crecimiento del mercado hipotecario se tiene que dar de manera superior al de la economía si queremos igualar a los países latinoamericanos”, añadió el directivo.