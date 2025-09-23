Martes, 23 de Septiembre 2025

Estos son TODOS los productos con 30 por ciento de descuento en Costco

Revisa los mejores descuentos que ofrece la nueva Cuponera Costco del 22 de septiembre al 19 de octubre 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

La cuponera completa disponible del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en sucursales de Costco México. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL

Estos son todos los productos parte de la Cuponera Costco que cuentan con un descuento del 30 por ciento de rebaja. Todos ellos se encuentran disponibles con dicha promoción del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En este caso, los descuentos son idénticos a través de compras presenciales o a través

Lo único que necesitas para aprovecharlo es contar con tu membresía activa y renovada y elegir qué productos deseas adquirir.

Recuerda que Costco México cuenta con las siguientes sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara:

  • Sucursal Av. Vallarta en Av. Rafael Sanzio 4755
  • Sucursal López Mateos en Boulevard Adolfo López Mateos Sur 3100
  • San Isidro Sucursal Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 1235

Asiste con tu membresía activa y aprovecha los descuentos.

Todos los productos con 30% de descuento en Costco

  • Persil Color detergente líquido 10 L
  • Más Oscura detergente para ropa oscura 9 L
  • Suavitel suavizante para ropa 8 L
  • Axión Tricloro Jabón Líquedo para trastes 2.8 L
  • Kellogg's choco Krispis de 1.1 kg
  • Tortilla fresca de harina crudas 1.84 kg
  • Colgate Total Active crema dental 4 de 170 ml c/ u
  • Luminous White crema Dental con carbón activado 4 de 170 ml c/ u
  • Total Whitening cepillos de dientes 8 piezas

La cuponera completa disponible del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en Costco México puede consultarse en este enlace.

