Estos son todos los productos parte de la Cuponera Costco que cuentan con un descuento del 30 por ciento de rebaja. Todos ellos se encuentran disponibles con dicha promoción del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025. En este caso, los descuentos son idénticos a través de compras presenciales o a travésLo único que necesitas para aprovecharlo es contar con tu membresía activa y renovada y elegir qué productos deseas adquirir.Recuerda que Costco México cuenta con las siguientes sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara:Asiste con tu membresía activa y aprovecha los descuentos.La cuponera completa disponible del 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025 en Costco México puede consultarse en este enlace.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB