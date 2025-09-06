Estos son los días que los bancos NO abrirán en septiembre

Si estás planeando realizar trámites en alguna sucursal bancaria durante el mes de septiembre, es importante que tengas en cuenta que el martes 16 de septiembre de 2025 las instituciones financieras no estarán operando.

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta fecha está marcada como día inhábil para el sistema bancario. La razón: se conmemora el Día de la Independencia de México, un feriado obligatorio según la Ley Federal del Trabajo.

Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas, los bancos seguirán ofreciendo servicios a través de canales electrónicos:

Cajeros automáticos

Banca en línea y aplicaciones móviles

Servicio telefónico

Esto permitirá a los usuarios realizar operaciones como pagos, transferencias o consultas sin necesidad de acudir a una sucursal.

Otros días que cerrarán los bancos en 2025

Además del 16 de septiembre, los bancos también suspenderán actividades en las siguientes fechas:

1 de octubre

2 de noviembre

Tercer lunes de noviembre (por la conmemoración del 20 de noviembre)

12 de diciembre

25 de diciembre

Si tienes pagos, depósitos o trámites importantes por hacer, lo mejor es programarlos con anticipación para evitar cualquier inconveniente durante estos días no laborables en el sistema bancario.

AO