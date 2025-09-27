Liverpool da descuento especial a estos clientes durante la Venta Nocturna 2025

La tercera Venta Nocturna Liverpool 2025 está cada vez más cerca y promete traer grandes rebajas en moda, tecnología, hogar y más, justo a tiempo, antes de las compras de fin de año. Como cada edición, los clientes podrán acceder a meses sin intereses y descuentos exclusivos, tanto en tiendas físicas como en la aplicación móvil y la página web oficial.

Pero además de estas ofertas, quienes busquen un beneficio adicional podrán obtener hasta 10% extra de descuento en sus compras durante la Venta Nocturna. Esta promoción está dirigida a nuevos clientes que soliciten una tarjeta departamental Liverpool, Liverpool VISA o Liverpool Garantizada. El beneficio se aplica el mismo día en que se realice la primera compra con el nuevo plástico, lo que convierte esta opción en una estrategia ideal para maximizar el ahorro.

Liverpool organiza cuatro ediciones de la Venta Nocturna al año, y la próxima de 2025 se llevará a cabo en octubre, coincidiendo con la temporada de aniversario de la tienda . Aunque las fechas oficiales todavía no han sido anunciadas, se espera que, como en años anteriores, duren varios días y cuenten con facilidades de pago.

Si estás pensando en renovar tu ropa, comprar tecnología o adelantar los regalos de diciembre, la Venta Nocturna Liverpool será una oportunidad importante. Mantente atento a los canales oficiales de la tienda para conocer las fechas exactas y no perderte este descuento extra de hasta 10% con tu nueva tarjeta Liverpool.

¿Cuándo son las otras ediciones de la Venta Nocturna de Liverpool?

La Venta Nocturna de Liverpool es un evento en el que la tienda ofrece descuentos y promociones exclusivas en distintas categorías de productos. Cada edición suele extenderse de dos a tres días, por lo que los clientes cuentan con un tiempo limitado para aprovechar los precios especiales.

Liverpool organiza cuatro ediciones al año, cada una vinculada a una temporada o celebración específica:

Especial para mamás: se realiza el primer fin de semana de mayo y está pensada para ayudar a encontrar el regalo perfecto para el Día de las Madres.

se realiza el primer fin de semana de mayo y está pensada para ayudar a encontrar el regalo perfecto para el Día de las Madres. Especial para papás: tiene lugar el segundo fin de semana de junio, previo al Día del Padre, con rebajas enfocadas en este festejo.

tiene lugar el segundo fin de semana de junio, previo al Día del Padre, con rebajas enfocadas en este festejo. De aniversario: corresponde a la edición de octubre, con motivo del aniversario de la tienda, y es una de las más esperadas por la variedad de promociones.

corresponde a la edición de octubre, con motivo del aniversario de la tienda, y es una de las más esperadas por la variedad de promociones. Navideña: se lleva a cabo el primer fin de semana de diciembre y es la última del año, enfocada en productos ideales para regalar en las fiestas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Quizá te interese: Liverpool Venta de Media Temporada 2025: fechas de descuentos

OF