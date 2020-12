Las reservaciones en Vallarta están al tope para el fin de año

Puerto Vallarta tiene confirmadas reservaciones hasta el tope de lo permitido para el periodo vacacional de fin de año.

Según datos del sector hotelero, la ocupación llegará a 65% esta semana y para los siguientes 15 días las reservaciones estarán a 75%, la capacidad máxima permitida para operar por parte de las autoridades de salud.

El presidente del Fideicomiso de Turismo Vallarta, Luis Villaseñor, señaló que esperan cerrar el año de manera positiva.

Por su parte, Sergio Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la región, reconoció que aún es un porcentaje menor comparado con otros años.

Descartan daño en turismo por violencia

El sector en Puerto Vallarta sigue sin resentir los efectos tras varios delitos de alto impacto

El destino tiene reservado el máximo de capacidad permitido para el fin de año

Representantes del sector turístico de Puerto Vallarta descartaron que, por el momento, se tenga un impacto en el arribo de turistas nacionales y extranjeros tras el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

El director de Turismo del puerto, Ramón González Lomelí, lamentó lo sucedido pero aclaró que la percepción sobre el destino se mantiene. “Obvio no se puede minimizar algo tan grave, sería lamentable de mi parte, pero afortunadamente a las personas que hemos estado entrevistando, nadie nos dice que no quieran venir porque sea inseguro, ese tipo de comentarios no los hemos recibido. Claro que influye negativamente en el destino, pero los propietarios de condominios o turistas están llegando normalmente”, dijo.

El funcionario municipal también destacó que el crimen contra Sandoval no repercutió en países que suelen aportar turistas extranjeros. “Si se analiza, en la prensa de Estados Unidos y Canadá ya no nos mencionaron, y eso es bueno. En lo nacional claro que sí, porque hay investigaciones y procesos, pero en el termómetro de Estados Unidos y Canadá ya paró”.

El destino actualmente registra una ocupación de 65% y se espera que para fin de año alcance el máximo permitido por las autoridades de salud: 75 por ciento.

Sergio Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Vallarta y la Riviera Nayarit, sostuvo que esperan recuperar un poco de lo que han perdido a lo largo de 2020 debido a la pandemia.

“Sí esperamos tener una recuperación, sí esperamos tener un aforo y una afluencia de 50% en los restaurantes, que es lo que nos permite la autoridad. Afortunadamente sigue llegando el turismo, ya tenemos reservaciones para las festividades de Año Nuevo, lo que nos indica que vamos bien, la gente sí va a venir al destino”, concluyó.

JL