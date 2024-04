Chema Martínez apuesta por programas de seguridad, alimentación y vivienda

José María Martínez, mejor conocido como “Chema”, pretende romper con nueve años de administraciones de Movimiento Ciudadano en el Gobierno de Guadalajara.

Con experiencia legislativa, tanto en el Congreso de Jalisco como en el federal, “Chema” es el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro. Y una de sus principales apuestas es un programa de alimentación conocido como “Caja de Vida” para habitantes del municipio, principalmente niñas y niños, además de garantizar insumos para su cuidado.

“Vamos a hacer el mayor programa de alimentación para garantizar que ningún niño vaya a la escuela con la barriga vacía. Vamos a establecer una propuesta que hemos denominado ‘Caja de Vida’: que todo tapatío que nazca a partir de que somos Gobierno, tenga garantizado un programa de alimentación durante un año y material mínimo para el cuidado de cualquier menor”, afirmó.

También implementará un programa de comedores comunitarios, con dos puntos en la zona oriente y uno en el sur para personas mayores y quienes no tengan alimentos. El programa no tendrá costo para el municipio y sería asumido por la iniciativa privada.

En materia de seguridad, Chema Martínez propone aumentar el presupuesto, la plantilla laboral y reforzar la operación del sistema de videovigilancia de Guadalajara para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la presencia policial.

“Tenemos que buscar también que directamente el elemento o la patrulla tengan esa vinculación con la tecnología”.

Por otra parte, pretende combatir los altos precios de las rentas y propone la oferta de mil viviendas construidas en terrenos municipales para reducir el costo hasta en 70% para los usuarios.

“Serán mil viviendas en nuestra administración, que van dirigidas sobre todo a dos sectores: jóvenes y jefas de familia… a los jóvenes que ya pretenden independizarse de sus padres”, afirmó.

El programa de vivienda forma parte de su estrategia contra las llamadas “Pinches rentas caras”, que impulsó en el Legislativo local.

A lo largo de la campaña, Chema Martínez ha fundamentado sus propuestas bajo el concepto “Primero Los Barrios”. Esta campaña dará prioridad a las zonas tradicionales de Guadalajara y se consolida en cuatro áreas de mejora: seguridad, vivienda, servicios públicos y medio ambiente.

El morenista nació en 1972 y fue cuatro veces diputado local, así como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y senador de la República. Actualmente es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Jalisco.

Chema se sumó al proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018, motivado por las políticas humanistas del actual Presidente de México.

Como legislador, presentó una Ley Estatal para la Recuperación de Espacios Públicos, en la que solicitó el mantenimiento continuo de áreas verdes y alumbrado.

¿Qué opina de?:

En entrevista, “Chema” también opina o califica a los políticos en el ámbito nacional y local:

López Obrador: Un ejemplo del humanismo mexicano.

Claudia Sheinbaum: Presidenta de México.

Xochitl Gálvez: Gran perdedora.

Jorge Álvarez Máynez: Una burla para los mexicanos.

Gobernador de Jalisco: Un gobernador.

Ricardo Villanueva: Rector de la Universidad de Guadalajara.

Claudia Delgadillo: Próxima gobernadora de Jalisco.

Pablo Lemus: Un perdedor.

Vero Delgadillo: Una compañera.

Diana González: Otra compañera.

Chema Martínez. Presidente de Guadalajara.

Chema ha sido cuatro veces diputado local, así como regidor y senador de la República. EL INFORMADOR/A. Navarro

Apasionado del arte, experto en lograr acuerdos… y bien Chiva

Con una trayectoria que se remonta a la década de los noventa, “Chema” Martínez suma una trayectoria en administraciones públicas y en el Poder Legislativo estatal y federal. Sin embargo, fuera de la política se declara un apasionado del arte, la literatura y del cine: entre sus obras favoritas está “El señor de las moscas”, del escritor William Golding, quien obtuviera el Premio Nobel de Literatura en 1983, destacando la temática del libro de cómo se organiza un grupo de jóvenes para sobrevivir.

“Es muy interesante porque son niños que naufragan y que eventualmente tienen la necesidad de organizarse para efectos de comida, de sustento, de orden… y les va mal en un primer momento cuando no se entiende que se trata de una actividad humana y hay quien se dejó influenciar por el poder. Y es también una circunstancia”, explicó.

Chema se declara aficionado al futbol, en especial de las Chivas de Guadalajara, club al que solía acudir con su madre cuando el equipo jugaba como local en el estadio Jalisco, razón por la que tiene muchos recuerdos del inmueble de la calzada Independencia.

También es aficionado al rock urbano y su favorito es Jaime López.

—¿En qué te consideras profesional o experto, fuera de la política?

—En el arte, en el coleccionismo, en la abogacía. Al 100%. Y sobre todo, lo más importante, en construir comunidad y lograr acuerdos.

—¿Experto en algún deporte?

—No. Soy villamelón en muchos de los deportes, pero soy Chiva desde mi madre, era una apasionadísima… íbamos siempre a la Zona C del estadio Jalisco. De hecho, en alguna ocasión me quebré un pie y mi madre me cargó hasta la Zona C para ir a ver a las Chivas. Y de ahí me nació no sólo esta identidad, sino también el deseo de que a las Chivas siempre le vaya bien.

—¿Cuál es su artista favorito, cantante, actor…?

—Me gusta mucho el rock urbano y sobre todo me viene a la mente Jaime López, que es para mí un ícono del rock urbano de los años ochenta, noventa.

—¿Sobre el cine?

—Me gusta mucho, sobre todo (Luis) Buñuel.

—¿Y tu libro favorito cuál es?

—De William Golding, “El Señor de las Moscas”, que fue un libro que leí en el tercer año de secundaria. Ahí aprendí de qué forma nos organizamos para hacer política, con sus humanidades y con sus perversidades.

¿Y cómo anda en el lenguaje de las redes?

Ahora que las redes sociales han penetrado más en las personas, Chema también mostró sus “conocimientos” en algunas palabras claves o términos utilizados por la “chaviza”. Van las preguntas y respuestas:

—¿Qué significa ni te topo?

—Pues ni te pelo.

—¿FYI?

—No sé.

—¿Aesthetic?

—Ah, sí, una consideración extraña a la hora de los selfies y la moda. Pero no estoy de acuerdo.

—¿Ghostear?

—No sé, eso no sé.

—¿Funar?

—Sí, cancelar. Eso mi hija me lo platica todos los días.

Chema Martínez concedió una entrevista a este medio de comunicación, en la que aprovechó para dar a conocer sus principales propuestas de campaña. EL INFORMADOR/A. Navarro

“Soy más del barrio…”

El aspirante a la Presidencia de Guadalajara tiene opiniones claras sobre lo que le gusta y lo que no. Se declara un fan de lo tradicional; por ejemplo, respecto a las bebidas y los alimentos como la torta ahogada, sin dejar de lado el mezcal. En síntesis, se siente más del barrio.

Chema se declara fan de las Chivas, aunque prefiere visitar el estadio Jalisco, al asegurar que le evoca recuerdos y buenas vibras, principalmente futboleras, comparándolo con una estancia en la Cámara de Diputados y la sede del Congreso federal, del cual ya formó parte en alguna ocasión como senador de Jalisco.

Eso sí, conoce pocas palabras que son utilizadas por los usuarios de redes sociales, aunque respecto a otros candidatos, reveló conocer más expresiones que aprendió de su hija.

—¿Eres team frío o team calor?

—Frío.

—¿Montaña o playa?

—Montaña.

—¿Tacos o torta ahogada?

—Las dos. ¿Pero uno? La torta. La torta sí. La ahogada sí es maravillosa.

—¿Tequila o mezcal?

—Ahora me gusta más el mezcal.

—¿Estadio AKRON o estadio Jalisco?

—El Jalisco, el Jalisco. Es que es esa vibra que se siente. Es como cuando uno va a la Cámara de Diputados: conoces a todos y la historia.

—¿Chivas o Atlas?

—Chivas. Siempre Chivas.

—¿Futbol o Fórmula 1?

—Futbol. Sí, soy más del barrio.

Chema ha impulsado iniciativas en temas como vivienda digna, recuperación de espacios públicos y participación de los jóvenes en política. Ahora quiere gobernar Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

No se arrepiente de nada

Defensor de la familia, Chema se siente seguro y confiado de lo que ha logrado, al señalar que no vive del pasado y que aprendió desde que creció en las calles de Guadalajara a superar los fracasos y las fallas que pudiera tener a lo largo de su vida, incluyendo el lado amoroso o sentimental. Es más, cuenta que sigue manteniendo amistad con algunas de sus exparejas, aunque todas fueron de la juventud, ya que tiene 27 años de casado con su esposa.

Lo que también disfruta es a su familia y se plantea una meta de cara a los siguientes 10 años: ser gobernador de Jalisco.

—¿De qué te arrepientes a tu edad?

—No, de nada, vivo en paz y viajo ligero.

—¿El mayor logro?

—Mis hijos, sin duda.

—¿El mayor fracaso?

—No tengo, no vivo del pasado. Aprendí desde el barrio a superar siempre el fracaso.

—¿El mejor recuerdo de niño?

—Mi madre.

—¿El peor recuerdo de niño?

—No comer.

—¿Eras bueno para estudiar?

—Siempre he sido bueno para estudiar.

—¿Qué te hubiera gustado estudiar que no pudiste?

—Museografía.

—¿Muchas novias de niño?

—Sí, fui un “novierazo”.

—¿Cortabas o te cortaban?

—De las dos, pues a veces uno se equivoca y a veces los otros se equivocan. Pero ya tengo con mi esposa 27 años.

—¿Se te viene algún nombre a la mente?

—Las conozco a todas, la primera novia se llamaba Verónica Martín del Campo y vivía en la 42, entre Dionisio Rodríguez y Gómez de Mendiola. La segunda se llamaba Norma… y así, te puedo decir que la penúltima antes de casarme se llamaba Adriana García… sí, sí, todas, todas, todas. Además, tengo una gran amistad con todas. La primera novia fue a los 12.

—¿De niño llegaste a los golpes, eras peleonero?

—Sí, ahí se supera el conflicto, ahí en la calle.

—Si pudieras regresar al tiempo, ¿qué cambiarías?

—Nada, realmente he sido bastante tranquilo, feliz. Adoro mi pasado, adoro mi presente y con eso construyo lo que venga en el futuro.

—¿Cómo te ves en 10 años?

—Gobernando Jalisco.

—¿Quién es tu principal amigo?

—Carlos Alberto Lara González, en lo privado.

—¿Y en la política?

—En la política tengo muchos compañeros.

—¿Algún enemigo, alguien que te caiga gordo?

—No, realmente. Tengo que viajar ligero, realmente yo soy sin mayores vanidades, pero tampoco grandes rencores.

—¿Qué importancia tiene la familia en tu vida?

—Es fundamental, es el primer encuentro con la vida y mi refugio. Desde ahí tenemos que trabajar, es la célula básica de la sociedad, es prominente en el Estado, de ahí construimos comunidad y hacemos sociedad.