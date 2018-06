Jaliscienses, dos de cada 10 franquicias

Con un total de 230 marcas en 80 giros distintos, y veinte de ellas ya con franquicias en otros países de América Central y Sudamérica, las franquicias de Jalisco representan el 17.7% de las mil 300 marcas de franquicias mexicanas, casi dos de cada diez.



Así, el estado preserva el segundo sitio nacional en creación y consumo de franquicias, señaló José Ignacio García de la Paz, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF)



"Jalisco es un estado fundamental para las franquicias, es el segundo en importancia solo después de la Ciudad de México y aporta el 14% de las ventas totales", señaló el también presidente de la exitosa franquicia tapatía "Todo para sus pies", con casi cien franquicias dentro y fuera del país.



Los tres principales sectores comerciales donde compiten las franquicias jaliscienses son alimentos y bebidas (31%), cuidado personal y belleza (25%) y venta al detalle (13%). Las franquicias jaliscienses se han posicionado en países como Perú, Colombia, Guatemala, Panamá o Costa Rica, y algunos casos de éxito de origen tapatío son Aquamatic, Flor de Córdoba o Cuarto de Kilo, entre muchos otros.



De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Franquicias, a finales de año el sector tendrá un crecimiento del 15% en Jalisco, y de los ocho mil nuevos puntos de venta que las franquicias abrirán en todo el país en 2018, el 22% serán en el Occidente del país.



A nivel nacional, las franquicias aportan entre 5% y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, generan 900 mil empleos directos y tienen 90 mil puntos de venta.



"La gente que quiera invertir su dinero en estos tiempos de incertidumbre, el esquema de franquicia es una buena oportunidad", señaló García de la Paz.



Esperan más de seis mil visitantes en Expo Franquicias 2018



El pabellón Jalisco, donde doce franquicias cien por ciento tapatías presentarán su modelo de negocio, será la principal novedad de la decimo cuarta edición de Expo Franquicias, que se celebrará el 21 y 22 de junio en Expo Guadalajara.



Jude García Aguilar, director de Expo Franquicias, añadió que esperan entre cinco mil 800 y seis mil 200 visitantes, una asistencia que incrementaría en un 5% la afluencia del evento del año anterior.



"Esperamos cerrar aproximadamente 200 contratos de franquicia, si los alcanzamos, hablamos de generar un aproximado de mil 200 empleos directos y una inversión directa e indirecta de 350 a 400 millones de pesos en el Occidente del país, tomando en cuenta que cada contrato implica millón y medio de pesos en instalar y poner un negocio de franquicia", detalló.



Expo Franquicias exhibirá alrededor de 90 marcas de franquicia nacionales, además de talleres y conferencias especializadas. Para el interesado en invertir en una franquicia, el costo promedio de contratar e instalar un negocio de una de las marcas presentes está entre 500 mil y 550 mil pesos, con franquicias que van desde los 40 mil hasta por arriba del millón de pesos.



Las franquicias tapatías que participarán en el pabellón Jalisco son: Mockocity, Do It Clean, Clínica Dental La Zapopana, Mom and Son's, Flip Out, Natural Adventure, La Flor de Córdoba, Tequila Don Ramón, Nanaplancha, Wing's Army, Las Fabulosas Papas, El Güero Alteño y La Borra del Café.

LS