Iniciativa Privada de Jalisco observa mayor incertidumbre

La Iniciativa Privada (IP) de Jalisco observa con cautela el segundo semestre del año, debido a la incertidumbre que genera la coyuntura actual sobre el rumbo económico del país.

Así lo reveló la encuesta sobre las Expectativas Económicas del Sector Privado Jalisciense hacia la segunda mitad del año, presentada ayer en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

“La incertidumbre generada por la política económica nacional es el principal obstáculo que los encuestados manifiestan para la evolución de sus empresas”, enfatizó el estudio.

Mauro Garza Marín, presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que la encuesta refleja la desconfianza actual del empresariado jalisciense.

“Si no hay certeza no hay inversión, y sin inversión no hay empleos”, afirmó.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, agregó que los datos de inversión son menores y es reflejo de la falta de certeza económica que vive México.

“No es una percepción de unos cuantos, es una percepción de una gran mayoría”, sostuvo.

Luis Roberto Arechederra, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), dijo que es necesario que el Gobierno federal genere políticas económicas que den confianza a los empresarios.

Sin embargo, el estudio indicó que el 52.8% de los encuestados prevé un incremento en sus ventas durante 2019.

Además, nueve de cada 10 compañías en Jalisco consideraron que su número de empleados se mantendrá igual (63.8%) o lo aumentará con nuevas contrataciones (26.5%)

Una mayoría de empresarios percibió que la economía de Jalisco estará mejor dentro de un año.