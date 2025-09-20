Inapam: ¿Beneficiarios reciben aguinaldo? ESTO se sabe

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) tiene distintos programas para apoyar a este grupo de la población en México. Uno de estos es el de Vinculación Productiva, que busca reincorporar a este sector al mercado laboral y ofrecer alternativas de ingreso. Entre las preguntas más frecuentes destacan aquellas que tienen que ver con la posibilidad de que los beneficiarios de este programa reciban aguinaldo de cara a las celebraciones de Navidad.

El programa se centra en promover trabajos remunerados y actividades voluntarias para personas de 60 años o más, de acuerdo con su experiencia, oficio o habilidades. Para ello, el Inapam tiene una relación con empresas interesadas en contratar adultos mayores, fomentando así su inclusión social y laboral.

Las empresas deben ofrecerles capacitación empresarial para sensibilizar sobre la inclusión de adultos mayores; y además, el servicio de vinculación se da con compañías que reconocen su experiencia.

¿El programa incluye aguinaldo?

Aunque el Inapam no otorga directamente un aguinaldo a sus beneficiarios, ya que no se trata de un esquema de pensión, es importante señalar que las personas adultas mayores que son contratadas de manera formal a través del programa de Vinculación Productiva sí pueden recibir este ingreso adicional a fin de año. De acuerdo con la información oficial del programa, las empresas participantes deben otorgar las prestaciones de ley, entre las cuales se incluyen el aguinaldo, el pago de vacaciones y la seguridad social.

Las empresas colaboradoras deben ofrecer:

Sueldo base.

Prestaciones de ley.

Contratos por hora, jornada, proyecto o servicios.

En algunos casos, prestaciones superiores a lo que marca la ley.

Por otro lado, quienes participan en el sistema de empacado voluntario no generan antigüedad ni prestaciones, ya que se trata de una actividad de carácter social.

Requisitos para integrarse al programa de Vinculación Productiva del Inapam

Las personas interesadas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 60 años o más

Presentar credencial Inapam y una identificación oficial vigente

Llenar una solicitud de inclusión social

Participar en una entrevista con promotores y con las empresas vinculadas

