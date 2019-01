Gasolineros reviran a AMLO: sigue desabasto

Persisten los problemas de abastecimiento de combustible en la metrópoli porque no se ha incrementado el número de pipas que llevan gasolina a las estaciones de servicio, concluyeron gerentes y trabajadores de una quincena de negocios en Guadalajara y Zapopan, tras un sondeo.

Esta información contradice la presentada ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de Pemex, Octavio Romero. Este último aseguró la reposición de suministro para Jalisco, al repartir de 7.9 millones de litros el pasado 11 de enero a 16.8 millones al día siguiente.

“La última pipa que nos llegó fue el viernes en la tarde; el sábado tuvimos venta normal y nos quedamos sin combustible desde ese día”, señaló ayer Jorge Flores, gerente de una estación en Independencia Sur y Ramón Corona.

Aunque algunas gasolineras reportaron abastecimiento el domingo por la noche o lunes en la mañana, otras estaciones han dejado de recibir el producto desde el miércoles o jueves provocando el cierre temporal de sus instalaciones. “La última pipa que nos llegó fue el miércoles”, declaró Isabel Alvarado, gerente de una estación en López Mateos y Boulevard Bugambilias.

Empresarios aseguran que Pemex no les ha respondido con claridad sobre los viajes programados de las pipas, las cuales suelen demorar la entrega hasta por dos o tres días. Por eso consideran insuficiente la cantidad de combustible que surte la paraestatal ante el cierre de los ductos por el plan federal contra el huachicoleo.

“Todo sigue igual, están muy intermitentes las entregas”, manifestó Gabriela Martínez, responsable de una estación cerca de La Minerva. “No sé de qué dependa”.

Rosa López, de una gasolinera ubicada en Mezquitán, cerca del parque del Refugio, añadió: “En dos semanas de desabasto sólo hemos tenido cuatro pipas. En Pemex no nos responden correos o teléfonos… no nos atienden”.

Suman mil 700 denuncias penales por robo a Pemex

El caso de tres altos funcionarios investigados por robo de combustible ya está en manos del Poder Judicial, informó el Gobierno federal, al tiempo que anunció avances en la estrategia contra este delito que ha provocado desabastecimiento y descontento en el país. “Ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex, que estaban a cargo del manejo de ductos”, dijo el fiscal general Alejandro Gertz, sin precisar sus identidades. Se aguarda la fecha para una primera audiencia y la selección del juez que estará a cargo del proceso.

Destacó que se han abierto mil 700 expedientes de investigación o denuncias por el robo de hidrocarburos y que se han recuperado 4.5 millones de barriles de gasolina desde que se lanzó el plan en los últimos días de 2018.

Otras cinco personas investigadas por delito de lavado de dinero relacionado al robo de gasolinas fueron señaladas en el marco de las pesquisas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades tributarias y de seguridad.

“Estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal”, relacionados con la propiedad de gasolineras y la comercialización de combustible robado, dijo Santiago Nieto, jefe de la UIF.

Nieto añadió que se detectó lavado de dinero por 10 mil millones de pesos en el sistema financiero mexicano.

A finales de diciembre, Andrés Manuel López Obrador anunció el plan para detener el robo de combustible, que en 2017 ocasionó pérdidas por 60 mil millones de pesos. Este plan implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza.

La estrategia también incluyó cerrar los ductos que transportan la gasolina y trasladar el combustible en camiones cisterna, lo que ha generado retrasos de distribución y largas filas de automovilistas en las gasolineras.

El mandatario ha pedido tranquilidad a la población y ha prometido que el abasto de gasolina se va a normalizar.

López Obrador dijo que pedirá explicaciones a las empresas privadas sobre por qué no han importado gasolinas. “Queremos hablar con los poseedores de estos permisos de importación para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones autorizadas a particulares. No se utilizan los permisos y sólo se está importando (por privados) el 5% de combustible que se consume en el país”.

Por su parte, la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, informó que ya se analizó la información del ejercicio fiscal 2017 solicitado a Pemex, “cruzándola con las bases de datos nuestras relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio”. Así se identificaron a 194 contribuyentes “con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total aproximado de tres mil 217 millones de pesos”.

Agregó que, de dicha cantidad, “mil 742 millones de pesos se generaron en estaciones de servicio ubicadas en siete Entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla; el resto del quebranto se reparte en las demás”. Con esa información se ordenaron acciones para recuperar los recursos que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.

Mientras los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones: “La auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que hemos encontrado”.

Detienen a chofer con 4 mil litros de gasolina

Con cuatro cisternas de plástico de mil litros cada una, fue detenido el conductor de un camión que trasladaba cuatro mil litros de combustible de dudosa procedencia, al parecer producto de huachicoleo.

Policías del Estado de México ubicaron en la Carretera Zumpango-Cuautitlán, una camioneta de redilas de 3.5 toneladas, que al ser inspeccionada vieron que llevaba cuatro grandes contenedores de plástico con gasolina. El conductor de 27 años no pudo explicar el origen del combustible, ni mostrar facturas, por lo que fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica toda vez que la extracción de carburantes, traslado y comercialización de gasolinas sin autorización es un delito federal.

Urge reunión con director: industriales

Los industriales del país requieren una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para conocer la estrategia que seguirá la empresa, porque hasta la fecha no existe ninguna y en las plantas de producción se necesita planear para definir la fabricación de las próximas semanas, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

“Nos hemos estado reuniendo, pero con la gente de Logística de Pemex, o de otros departamentos. Necesitamos que el director de Pemex nos diga ‘vamos a hacerle así, por acá vamos, esta es nuestra estrategia…’, para que nosotros hagamos la propia estrategia”.

Lo que se vio es que apenas el sábado inició el abasto de combustible a través de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), pero el director de Pemex sigue sin reunirse con los industriales. “Queremos mayor comunicación con Pemex de manera respetuosa para hacer nuestra planeación y estrategia, y lo que pedimos es garantizar el tema de abasto del sector agroalimentario y productos que involucran la metrópolis”.

El problema es que hay impacto para todas las cadenas del país, incluso, se requiere de los trabajadores del tercer turno para que se formen en las gasolineras para llenar los tanques de los camiones, en lugar de que se enfoquen a la producción.

Con el desabasto también hay problemas para la distribución de perecederos, de artículos de primera necesidad y, lo más importante, para el abasto de maíz para tortilla, porque en la zona Centro del país se requiere grano para 26 millones de personas.

“No sabemos si mañana o dentro dos semanas esto nos aguante, esa es la preocupación, y no sabemos hasta cuando podemos aguantar... no queremos llegar a eso, al desabasto (de alimentos), los centros de distribución desbordados. Y no podemos arriesgarnos a lo que pueda pasar”.

Comentó que aplauden la medida de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de gasolina, pero es necesario asegurar el abasto de combustible.

Añadió que, para los industriales, es necesario que el combate al huachicoleo termine en detenciones. “La pregunta que tenemos es: ¿Dónde están los detenidos?”.

Prioridad

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, respaldó la medida del Gobierno federal para erradicar el llamado huachicoleo, pero pidió las medidas necesarias para evitar que el problema de la distribución de combustibles afecte el traslado de alimentos del sector.

Señaló que las afectaciones han dejado pérdidas de hasta cinco mil 500 millones de pesos por los problemas para trasladar los alimentos.

Comentó que dicho inconveniente también ha retrasado las salidas de las exportaciones de productos agroalimentarios, como berries y aguacates, incluso del envío de perecederos.

CLAVES

Hoy comparecen los secretarios ante diputados

Sesión. La Tercera Comisión de la Permanente, que preside el panista Ricardo García Escalante, dio a conocer el formato de la reunión con los titulares de las Secretarías de Hacienda y Energía, así como de Pemex y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), prevista para este martes. El horario será después de la 9:00 horas.

Cuestionamiento. Conforme al documento, tendrán una intervención inicial hasta por 30 minutos en conjunto para informar la estrategia integral de combate al robo de hidrocarburos, problemas de abasto en Estados del país, impacto económico y acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía.

