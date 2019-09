Ganador de medalla al Mérito Industrial pide certidumbre y desregulación

El ganador de la medalla al Mérito Industrial, Juan José Errejón, presidente de la empresa Tierra y Armonía, pidió a los tres niveles de gobierno generar certidumbre para invertir y una desregulación administrativa.

"Desde hace muchos años hemos vivido crisis recurrentes y nos hemos sabido sobreponer, sólo pedimos a nuestras autoridades que sean un facilitador del crecimiento económico, un buen juez que garantice el estado de derecho y un regulador que nos ayude a complementar las obras de infraestructura que tanto necesitamos", dijo.

Durante su discurso realizado esta tarde en Expo Guadalajara, Juan José Errejón, dijo que es necesario que las empresas generen empleos bien remunerados y con todas las prestaciones laborales.

El ing. Juan José Errejón Hernández, Medallista al Mérito Industrial 2019, dirige unas palabras al aceptar este reconocimiento. “Invito a los jóvenes: no tengan miedo a soñar y menos a seguir sus sueños. Sí se puede, ¡lo digo por experiencia!”. ¡Enhorabuena por 50 años de éxitos! pic.twitter.com/JjKKEPBdZf — CCIJalisco (@CCIJalisco) September 11, 2019

"Si bien es cierto que actualmente los indicadores económicos no soy muy alentadores, que hay evidentes recortes presupuestales y baja sensible en la inversión pública, los empresarios comprometidos con Jalisco y con México no debemos seguir esas tendencias porque sólo empeoraría las cosa, así que sigamos adelante con nuestros proyectos, manteniendo el empleo, generando desarrollo y construyendo los hogares que anhelan las familias", agregó.

El empresario del ramo inmobiliario fue reconocido esta tarde con la Medalla al Mérito Industrial 2019.

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), entregó el reconocimiento además de galardonar a los Industriales Distinguidos de las diferentes cámaras y asociaciones que forman parte de este organismo.

Durante su trayectoria ha impulsado casi un centenar de desarrollos inmobiliarios en la zona metropolitana de Guadalajara como Valle Real, Solares.

El Ingeniero Civil por la UNAM, además de emprendedor y empresario de la vivienda, es miembro fundador de Ajiprovi.

Además de integrante de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) ha sido miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y se ha desempeñado como miembro del Consejo de Administración de Banorte.

Juan José Errejón asegura que la constancia es la clave del éxito de su empresa y recomienda a los jóvenes perseguir sus sueños y trabajar de manera constante.

"Es un reconocimiento al trabajo de más de 50 años de trabajo. Yo empecé de cero y les recomiendo a todos los jóvenes que tengan sueños que no le saquen, se pueden cumplir", concluyó.

OB