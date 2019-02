Fusión entre Fox y Disney debe verse con cuidado: López Obrador

La fusión entre las empresas 21st Century Fox y The Walt Disney Company debe verse con cuidado, aseveró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que cuenta con información sobre un posible “conflicto de interés”.

“Sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo"

"La información que tengo es que (la fusión) no se permitió en Europa, ni en Estados Unidos, y que aquí se quiere autorizar, yo soy respetuoso del organismo que regula y define sobre estos temas, pero también tengo información de que hay conflicto de intereses", apuntó.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Mandatario mexicano señaló que legalmente no le corresponde este tema, "pero ya aquí hemos dicho es que si alguien se entera de algo que no es correcto, cuando menos lo podemos expresar".

Agregó que de acuerdo con la información que tiene, hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ahora está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite.

"Lo que más me preocupa es que se cobre por ver el futbol, no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el futbol, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, a los aficionados del futbol", apuntó.

"Si afectan al futbol pues no, que se revise este asunto, que se discuta, que se debata; sí son organismos autónomos, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo", finalizó.

Cabe destacar que esta semana, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirmó la aprobación de esta fusión, sin embargo, la operación aún requiere del visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Ante este panorama, la Cámara de Diputados convocó a los titulares del Ifetel, Gabriel O. Contreras Saldívar, y de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, a una reunión de trabajo para que informen sobre el estado que guarda el proceso de autorización de la operación.

De acuerdo con Federico González Luna, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), de autorizarse la fusión de las empresas en los términos actuales, 73 por ciento del total de canales deportivos de la televisión de paga en México estarían en manos de una sola empresa.

Agregó que generaría que muchos partidos de futbol solo puedan verse en canales Premium, lo que "excluye a muchos mexicanos, sobre todo a los que tienen menos ingresos, porque no van a poder pagar los partidos de futbol... es algo muy delicado y que ya pasó en Brasil”, aseveró.

