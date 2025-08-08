Estos son los alimentos que subieron de precio en todo el mundo durante julio

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un índice de referencia de los precios mundiales de los productos alimenticios, registró un promedio de 130.1 puntos en julio de 2025, con un aumento del 1.6 % desde junio, fundamentalmente como resultado del alza de los precios internacionales de la carne y los aceites vegetales.

Pese a este incremento mensual, el índice se mantiene un 18.8 % por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022, aunque un 7.6 % por encima de su nivel en julio de 2024, según la FAO.

En julio, los aumentos de precio registrados en los índices de la carne y los aceites vegetales contrarrestaron con creces los descensos en los índices de los cereales, los productos lácteos y el azúcar.

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO registró un promedio de 166.8 puntos en julio, lo que representó una brusca subida del 7.1 % respecto del mes anterior, con la que alcanzó el nivel más elevado en tres años.

El aumento obedeció a la subida de las cotizaciones de los aceites de palma, soja y girasol . Los precios del aceite de palma subieron por la gran demanda mundial y la mejora de la competitividad, mientras que los del aceite de soja se vieron apuntalados por las expectativas de una firme demanda por parte del sector de los biocombustibles en las Américas.

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 127.3 puntos, lo que constituye un aumento del 1.2 % desde junio, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico. El incremento obedeció a la subida de los precios de la carne de bovino y ovino, que se vio favorecida por la fuerte demanda de importaciones, en particular por parte de China y los Estados Unidos.

Los precios de la carne de aves de corral también subieron ligeramente ante la reanudación de las importaciones por parte de los principales asociados después de que el Brasil recuperara la condición de zona libre de gripe aviar.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se redujo un 0.1 % desde junio, ubicándose en 155.3 puntos, lo que representa el primer descenso desde abril de 2024. Disminuyeron los precios de la mantequilla y de las leches en polvo, como consecuencia de la abundante oferta destinada a la exportación y la atonía de la demanda de importaciones, en particular de Asia.

El índice de precios del azúcar de la FAO registró un promedio de 103.3 puntos, es decir, un 0.2 % menos que el mes anterior, continuando así la tendencia a la baja por quinto mes consecutivo.

*Con información de la FAO

