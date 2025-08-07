Sin duda alguna, uno de los alimentos más importantes del día es el desayuno. Este es considerado una de las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo al iniciar la jornada diaria.

Existe un menú variado al momento de elegir qué desayunar: desde fruta, licuados, hot cakes, huevos, etc., e incluso un simple vaso con leche. No obstante, la pregunta para muchos es: ¿qué tan saludable podría ser elegir esta última opción como la primera bebida para tomar por las mañanas?

¿Qué beneficios tiene tomar leche fría en ayunas?

Tomar leche no siempre es igual de saludable para todas las personas, ya que un factor importante a considerar a la hora de beber esta rica bebida —para muchas y muchos— es la edad.

En los niños, tomar leche antes de comenzar sus actividades cotidianas les brinda una gran fuente de calcio, lo que les ayuda a tener un crecimiento saludable, ya que se fortalecen sus huesos mientras crecen.

Por otro lado hay quienes prefieren beber la leche fría, cabe resaltar que es una de las mejores opciones en temporada de calor, pues ayuda a regular la temperatura corporal durante el resto del día.

Otro de sus beneficios es que ayuda a aliviar la acidez y el ardor que suelen presentarse durante la noche y que se manifiestan al despertar en personas que padecen gastritis u otras afecciones gastrointestinales. Por ello, tomar leche en ayunas puede ser una mejor opción para evitar el malestar continuo, en lugar de consumir café, que actúa como irritante.

Si decides incorporar la leche fría en tu dieta de la mañana, es importante almacenarla correctamente, ya que, de no hacerlo, podrían generarse microorganismos como la salmonella, lo que pondría en riesgo tu salud.

