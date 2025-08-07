Profeco: Estas son las 15 marcas de chocolate en polvo que debes evitar

Para esos antojos de una bebida dulce y fácil de preparar, el chocolate en polvo es una de las mejores opciones, ya que suele estar presente en la mayoría de las despensas mexicanas y no requiere mucho tiempo para su preparación.

Sin embargo, al hacer las compras es común confundir productos similares, lo que puede llevarnos a adquirir uno que no cumple con nuestras expectativas. Por ello, aquí te contamos cuáles son las marcas de chocolate en polvo que deberías evitar, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Qué es el chocolate en polvo?

El chocolate es una bebida profundamente arraigada en la sociedad mexicana desde tiempos prehispánicos.

En la época prehispánica el cacao se molía y se mezclaba con vainilla y flores, como la flor de mayo y la flor de oreja. Con el paso del tiempo, la receta evolucionó gracias a la incorporación de ingredientes traídos por los españoles, como el azúcar, la canela, la almendra y más vainilla.

Actualmente, existen alternativas para preparar esta bebida de forma rápida y casera, como los chocolates en polvo.

La Revista del Consumidor, en su edición de agosto de 2025, explica que el chocolate en polvo es un producto homogéneo elaborado a partir de la mezcla de cocoa, azúcares y otros ingredientes opcionales.

Sin embargo, aunque es un producto ampliamente disponible en tiendas, suele confundirse con polvos etiquetados como "sabor a chocolate" , los cuales tienen una composición distinta y no deben considerarse lo mismo que el chocolate en polvo.

¿Cuál es la diferencia entre el chocolate en polvo y los "polvos sabor chocolate"?

La Revista del Consumidor especifica que los chocolates deben contener al menos 1.8 % de manteca de cacao y 18.0 % o más de sólidos totales de cacao , conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2013, Cacao, chocolate y productos similares y derivados del cacao.

Con los avances en tecnología alimentaria, han surgido opciones que se comercializan como chocolate en polvo sin cumplir los requisitos necesarios para recibir dicha denominación. A estos productos, la Profeco los clasifica como polvos para preparar bebidas sabor a chocolate.

Estos polvos se caracterizan por no cumplir con el porcentaje mínimo de cacao, y por sustituir total o parcialmente la manteca de cacao con otras grasas vegetales comestibles. Algunos además incluyen aditivos, vitaminas o edulcorantes.

Dado que aún existen confusiones entre ambos tipos de productos, en la edición de agosto de la revista citada, la institución encargada de proteger los derechos del consumidor presentó un estudio en el que analizó más de 32 productos de esta categoría, con el fin de verificar si las declaraciones en sus empaques coinciden con la realidad del contenido.

¿Qué marcas de chocolate en polvo no recomienda la Profeco?

En el estudio realizado, la institución evaluó diversos aspectos de los productos seleccionados, especialmente en lo que respecta al etiquetado y la composición real. Entre los criterios considerados se encuentran:

Contenido neto

Veracidad de la información, en cuanto al uso correcto de leyendas y contenido de cacao

Azúcares totales

Tipo de grasa, si proviene o no del cacao

Contenido energético

Aporte nutrimental

Si bien todos los chocolates en polvo evaluados cumplieron con lo establecido en la norma, se detectaron varias irregularidades en algunos productos.

Entre las principales irregularidades detectadas están el incumplimiento en el contenido neto declarado, errores en el etiquetado nutrimental por volumen preparado, omisión de datos obligatorios, uso incorrecto de tipografía y leyendas de advertencia, ubicación inadecuada de sellos frontales, fallas en etiquetas tras la importación y confusión entre fechas de caducidad y consumo preferente.

Productos que no cumplen con el contenido neto declarado

CHOCOLATE IBARRA (Chocolate en polvo granulado): declara 320 g; dos unidades presentaron 307.4 g y 307.0 g.

CHOCO CHOCO (Polvo para preparar bebida sabor a chocolate): declara 650 g; una unidad presentó 634 g.

IBARRA PREMIUM (Chocolate para mesa semiamargo molido): declara 340 g; tres unidades presentaron 327.0 g, 322.9 g y 324.8 g.

Productos con incumplimientos en declaración nutrimental y etiquetado:

CAL-C-TOSE (Alimento en polvo fortificado para preparar bebida sabor a chocolate)

CHOCO MILK (Alimento en polvo fortificado para preparar bebida sabor a chocolate)

CHOCO MILK (Alimento en polvo fortificado para preparar bebida sabor a chocolate y canela)

IBARRA CANELATE (Polvo para preparar bebida sabor a chocolate y canela)

Además, como observación común, los sellos "exceso calorías" y "exceso azúcares" están ubicados fuera de la superficie principal de exhibición del envase, lo cual contraviene lo estipulado por la normativa.

Contienen edulcorantes, por lo que no son recomendables para niñas y niños

BUR CHERS NATURAL CHOCOMONK (Chocolate en polvo endulzado con monk fruit)

VALORCAO A LA TAZA (Cocoa en polvo sin azúcar añadido)

SWISS MISS PREMIUM (Polvo para preparar bebida sabor a chocolate con malvaviscos, endulzado con edulcorantes): Este producto presenta la leyenda de advertencia en dimensiones menores a las requeridas por la Norma Oficial.

Confunden con su fecha de caducidad o consumo preferente

CHOCO CHOCO

CHOCOLATE IBARRA

IBARRA CANELATE

IBARRA PREMIUM

Productos con múltiples incumplimientos en su etiquetado y declaración nutrimental

GHIRARDELLI (Polvo para preparar bebida sabor a doble chocolate)

GHIRARDELLI (Polvo para preparar bebida sabor a moca chocolate)

Antes de elegir un producto, es fundamental revisar con atención tanto el etiquetado frontal como la declaración nutrimental. Cuantos más sellos y leyendas de advertencia tenga un producto, menos saludable suele ser.

Comparar marcas, leer la información obligatoria y conocer la diferencia entre chocolate en polvo y polvos sabor chocolate permite tomar decisiones más informadas y cuidar tu bienestar y el de tu familia.

