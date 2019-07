Este martes se estrena la serie "Líderes, empresas y marcas"

EL INFORMADOR, y Héctor Díaz El Arte de Preservar Recuerdos presentan el primer episodio de la serie "Líderes, empresas y marcas de México" que pretende mostrar a personas inspiradoras para que tengan un impacto positivo en generaciones presentes y futuras.

"Líderes, empresas y marcas" es la primera serie documental en su tipo en el país y consiste en demostrar mediante historias de mexicanos ejemplares, que es posible tener sueños, y lograrlos.

El primer capítulo de la temporada se liberará este martes 30 de junio a las 14:00 horas a través de la página de Facebook y YouTube de EL INFORMADOR, así como el sitio web INFORMADOR.MX.

"No debemos nunca, pensar que en México no se puede, al contrario, contamos con personas talentosísimas que son dignas de preservar su historia y compartirla, y no solo en nuestro país, sino en el mundo", explica Héctor Díaz. Por lo anterior cada uno de los 15 capítulos de la temporada irá subtitulado en inglés.

No te pierdas en este primer capítulo la historia de vida de la exitosa pareja nayarita Silvia Cázares y Sergio Hernández, fundadores de la empresa Sheló NABEL, que ya cuentan con más de 400 mil distribuidores en México, son un ejemplo empresarial y una organización inspiradora.