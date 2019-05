Estados Unidos retrasa tres meses las sanciones a Huawei

Estados Unidos (EU) decidió postergar hasta mediados de agosto la prohibición de exportaciones de tecnología al gigante tecnológico chino Huawei, según anunció el Departamento de Comercio.

Un documento de esa dependencia señala que la postergación fue decidida para que Huawei y sus socios tengan tiempo “para mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software”.

Por su parte, el gigante tecnológico chino aseguró que ofrecerá actualizaciones de seguridad a todos sus equipos después de conocerse que Google dejará de venderle componentes y software, mientras que el Gobierno chino mostró su apoyo a la empresa para que tome “medidas legales y defienda sus derechos”.

“Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento de Android. Como uno de sus socios clave globales, hemos trabajado estrechamente con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a los usuarios como a la industria”, dijo la compañía en respuesta a la decisión estadounidense de limitar su aprovisionamiento y viabilidad.

La tecnológica china prometió que continuará proveyendo actualizaciones y servicios posventa a todos sus equipos, tanto “a los que ya se han vendido como a los que están aún en almacenamiento” y que seguirá construyendo un “ecosistema de software seguro y sostenible” para todos sus usuarios.

Entretanto, el Gobierno chino señaló que apoyará a sus compañías para que se defiendan de las acusaciones que se enmarcan dentro la disputa comercial y tecnológica que el país mantiene con Estados Unidos (EU).

Google decidió cortar sus suministros de material informático y algunos servicios de programación al gigante chino siguiendo la emergencia nacional declarada por el presidente de EU, Donald Trump, según fuentes citadas por Bloomberg.

Igualmente, los principales fabricantes de procesadores, Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado a sus empleados de que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.

La tecnológica asegura que ofrecerá actualizaciones a todos sus aparatos en circulación. AP/A. Wong

INCERTIDUMBRE

¿Qué sigue para los usuarios?

Millones de propietarios de celulares Huawei se enfrentan a un futuro incierto tras el anuncio de Google de que no seguirá proporcionando su software a la compañía china. Huawei es el segundo fabricante de teléfonos del mundo, vendió 203 millones de móviles en 2018, 34.8% más que en el año anterior. Su cuota mundial es de 13.4% frente al 20.9% de Samsung, que lidera el ranking. Apple, en el segundo puesto, solo vendió seis millones más de iPhone que la marca asiática.

Al igual que la mayoría de los smartphones, los teléfonos de Huawei utilizan el sistema operativo Android de Google, que además de proporcionar la interfaz de usuario les brinda a los clientes acceso a una amplia gama de aplicaciones, como Google Play, Google Mail y Google Maps.

¿Cómo afecta a dispositivos de Huawei existentes?

Quienes tengan teléfonos de Huawei no se encontrarán con que no pueden instalar nuevas apps o recibir actualizaciones de los servicios de Google. La razón es que sus dispositivos ya han sido certificados. Sin embargo, el tema se hace más complejo cuando se trata de actualizaciones de seguridad. En estos casos, normalmente Google les da a los fabricantes de dispositivos Android el código para sus parches de software un mes antes de revelar al público los detalles de las vulnerabilidades encontradas. Esto les da a los fabricantes tiempo suficiente para comprobar que los parches no le causan problemas a su propio software y así poder preparar una versión de los parches a descargar. Teóricamente, esto puede derivar en una situación en la que se revele una falla seria y los dispositivos de Huawei queden expuestos durante varios días o semanas.

¿Qué ocurrirá con las nuevas versiones del sistema operativo de Google?

Los nuevos teléfonos no serán certificados y, en consecuencia, no podrán tener preinstalado los Google Mobile Services (GMS). Se especula con la posibilidad de que los usuarios de Huawei se queden estancados en la versión actual de Android. El GMS incluye una serie de las apps propias de Google como Google Photos, YouTube, Gmail, Google Maps y la nube de almacenamiento en Google Drive. Algunos de esos servicios ya no estarían disponibles para los celulares de Huawei, aunque todavía serán accesibles a través de la web, una opción menos cómoda.

Pero no solo el problema va a estar en esos temas, sino en la actualización de las aplicaciones, desde WhatsApp, Facebook hasta apps de uso bancario.

¿Cuál es la alternativa?

Huawei le dijo al diario alemán Die Welt en marzo pasado que tenía preparado su propio sistema operativo como Plan B. El CEO de Huawei, Richard Yu, dijo que la firma tiene un sistema operativo propio como alternativa a Android.

La medida puede ser altamente problemática. La parte fundamental del éxito de un sistema operativo móvil es el número de aplicaciones disponibles en el mercado. Y a la par que el iOS de Apple, Android tiene una enorme plataforma de desarrolladores.

¿Qué hacer mientras tanto?

Especialistas aconsejan ser precavidos y mientras se puedan actualizar las aplicaciones y el sistema, hacerlo. Además, estar atentos y no descargar productos de tiendas no oficiales, ya que pueden ser “maliciosos” e infectar el teléfono.

Veto tendrá gran impacto en América Latina

La decisión de Google y otras compañías estadounidenses de abandonar sus transacciones comerciales con Huawei para cumplir con la orden del presidente Donald Trump tendrá un gran impacto sobre el mercado latinoamericano.

En Latinoamérica, donde los teléfonos económicos y de calidad estándar de Huawei que usan sistema operativo Android han logrado penetrar con fuerza en el mercado, y es donde el porcentaje de usuarios que previsiblemente se verán afectados es mayor.

En México, Huawei se posicionó en el quinto jugador más importante del mercado, al lograr una participación de 9.5%, por debajo de Samsung que llegó a 35.9%, Motorola con 12.3%, LG con 11.1% y Apple con 10.9 por ciento. Mientras que en Costa Rica tiene una penetración de mercado de 28%; en Perú alcanza 25%; en Colombia tiene 18% de participación y 17% en Chile.

Huawei es una de las empresas líder en todo el mundo en el desarrollo de la nueva tecnología que debe incrementar sustancialmente la velocidad de las conexiones a internet y permitir avanzar hacia la implementación a gran escala del internet de las cosas.