‘Estados Unidos quiere presionarnos, pero no va a funcionar’: Canadá

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagó en Twitter con no incluir a Canadá en el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), funcionarios canadienses cercanos a la negociación señalaron que no responderán a esos tuits.

El viernes, Trump notificó al Congreso estadounidense sobre el plan para firmar un nuevo acuerdo comercial con México, tras lograr un pacto esta semana, y dejó la puerta abierta para que se sume Canadá más adelante.

Sin embargo, el sábado, en Twitter, el mandatario estadounidense advirtió que si su país no logra un buen acuerdo, Ottawa “estará fuera del nuevo TLCAN”.

“No hay una necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo acuerdo del TLCAN. Si no hacemos un trato justo para Estados Unidos después de décadas de abuso, Canadá estará fuera”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Los oficiales, citados por la CBC en calidad de anonimato por lo delicado del tema, agregaron que ésta no es la primera vez que esta táctica ha sido usada y precisaron que los comentarios “están diseñados para presionarnos pero eso no va a funcionar”.

Los funcionarios reiteraron la postura marcada por el primer ministro, Justin Trudeau, el viernes.

“Queremos modernizar el TLCAN, que sea bueno para los canadienses. Sólo firmaremos un buen acuerdo y no negociaremos en público”, dijo Cameron Ahmad, vocero de la oficina del primer ministro.

Ottawa continuará con las ásperas negociaciones en Washington, al tiempo que la oposición sigue acusando al gobierno de Trudeau de haber permitido que México y Estados Unidos dejaran fuera a Canadá de su entendimiento comercial.

“Los mexicanos simplemente nos superaron”, dijo Lisa Raitt, vicepresidenta del Partido Conservador, quien agregó que la delegación mexicana sabía que tenía que llegar a un acuerdo por la importancia del tratado para ese país.

“Cuando tuvieron la oportunidad de llevar sus conversaciones automotrices a un plano bilateral pasaron al siguiente nivel para hablar sobre todo lo demás, incluida la propiedad intelectual y cláusulas de extinción. Ellos aprovecharon la oportunidad”, agregó Raitt.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, Perrin Beatty, aclaró que México tuvo cinco semanas para tratar con Estados Unidos los puntos más álgidos del comercio bilateral, como las reglas de origen en el sector automotriz, el alza de salarios en el mismo sector y la cláusula de terminación.

Mientras que Canadá “tuvo sólo cuatro días para negociar”, bajo la presión de que se le impondría un 25 por ciento de impuestos a sus exportaciones de autos, lo cual “fueron tiempos no razonables”.

En su opinión, Canadá no debe rendirse en la negociación, debe seguir trabajando para concluirla exitosamente.

Rechaza acuerdo bilateral la iniciativa privada de EU

La iniciativa privada estadounidense involucrada en las negociaciones, le recordó a la administración liderada por el presidente Trump que cualquier tipo de tratado que no integre a las tres partes no ganaría la aprobación en el Congreso.

“Cualquier otra cosa que no sea un acuerdo trilateral no ganará la aprobación del Congreso y perderá el apoyo de los negocios. Apreciamos el trabajo duro que han realizado los negociadores de los tres países y urgimos a que se mantengan en la mesa y que permanezcan enfocados en concluir un acuerdo que incluya a EU, México y Canadá”, dijo Thomas J. Donohue, presidente y CEO de la US Chamber of Commerce, en un comunicado.

Retoman las negociaciones el miércoles

Después de que se anunció que Canadá no alcanzó un acuerdo con Estados Unidos en el TLCAN dentro de la fecha límite del viernes 31 de agosto, se dio a conocer que ambos países se reunirán el próximo miércoles para continuar con la discusiones.

“Sabemos que un acuerdo ganarganar- ganar aún es alcanzable, y eso es por lo que estamos trabajando hacia adelante, con buena voluntad y flexibilidad de todos los lados sé que podemos obtener eso”, expuso la ministra de Asuntos Globales canadiense, Chrystia Freeland, en una conferencia en la embajada de Canadá en Washington.

Kenneth Smith, jefe negociador técnico para México en el TLCAN, dijo el sábado que los negociadores mexicanos esperarían a que Canadá y EU encontraran una resolución a los tópicos bilaterales para después sumarse y discutir los temas que conciernen a las tres partes.

“EU y Canadá continuarán negociando bilateralmente la próxima semana y una vez que concluyan nos incorporaremos nuevamente con miras a cerrar el TLCAN trilateral”, apuntó Kenneth Smith en su cuenta de Twitter el sábado.