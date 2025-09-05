Chivas Femenil está atravesando por uno de sus peores momentos en la historia de la Liga MX Femenil. Como sucede en muy pocas ocasiones, las Rojiblancas están situadas en el décimo lugar de la clasificación del Apertura 2025 con 14 puntos y registran sólo una victoria en sus últimos seis partidos disputados, datos que reflejan el desempeño que han tenido las dirigidas por Antonio Contreras en el actual torneo.

Además, parece que al Rebaño se le ha olvidado cómo ganar ante los equipos que se encuentran entre los primeros ocho lugares. Desde que el estratega español tomó las riendas, el cuadro tapatío ha conseguido 12 victorias en fase regular entre el Clausura 2025 y la presente campaña, de las cuales solo tres se obtuvieron frente a escuadras que ocupaban un lugar en puestos de liguilla.

En el pasado torneo, las Chivas lograron sacar un triunfo contra Atlas, equipo que terminó en la séptima posición. Sin embargo, cuando se enfrentaron en el Clásico Tapatío, las Rojinegras aún estaban peleando por meterse entre los primeros ocho. Fuera de ahí, el Guadalajara no pudo vencer a América, Pachuca, Pumas, Rayadas, Tigres y Juárez, escuadras que se metieron a la fiesta grande del Clausura 2025.

En lo que va del Apertura 2025, las Rojiblancas han enfrentado a cinco de los equipos que están en sitios privilegiados y solo han podido ganarle al Atlético de San Luis (2-0), mismo que se ubica en el séptimo peldaño, y a Juárez (1-0), que está en el octavo sitio. Destacando que, jugó contra estas dos escuadras en las jornadas 1 y 3 del torneo, respectivamente.

En la otra cara de la moneda, Chivas continúa sin saber lo que es vencer a escuadras como Tigres y Rayadas. Antonio Contreras no ha encontrado la fórmula de imponerse a conjuntos de mayor jerarquía o que cuentan con un proyecto más ambicioso, como es el caso de Toluca, al que tampoco pudo derrotar en la fecha 6.

Falta de gol

Por si fuera poco, al Guadalajara Femenil también le ha costado tener más contundencia frente al arco desde que el director técnico español se encargó del equipo. El Clausura 2025 fue el torneo con menos goles en las últimas cinco campañas para el Rebaño con 28 dianas en la fase regular.

Desde su llegada, Contreras apostó por priorizar el orden defensivo para tener mayor certeza a la hora de atacar. En el pasado certamen, Chivas logró destacarse sobre el resto de los equipos al ser la mejor defensiva con solo 14 goles en contra.

Sin embargo, en el Apertura 2025, las rojiblancas han perdido esa característica. En solo nueve jornadas, han tolerado 10 anotaciones, mismas que permitieron en las 17 jornadas del Clausura 2025.

Y en cuanto a los tantos a favor, Chivas acumula 12, seis menos que el torneo anterior después de nueve fechas jugadas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Aumento de extranjeras, un problema para Chivas

Natalia León, analista y periodista

El Guadalajara ha tenido que lidiar con el rezago en la formación de futbolistas mexicanas. Porque, mientras figuras internacionales siguen llegando a México con un recorrido importante y después de haber jugado en las mejores ligas del mundo, el Rebaño ni siquiera cuenta con las nacionales que son base de Selección.

“Estamos en un punto en donde a Chivas le está afectando que haya siete extranjeras en la liga, y honestamente, Chivas al no tener a las mejores mexicanas —¿qué es tener a las mejores mexicanas?, pues básicamente a la base de la selección mexicana—, no le alcanza contra extranjeras. Y no es nada más decir, las mexicanas no podemos, no es eso, y ahí hay un trasfondo importante, ya que en México estamos rezagados con el futbol de mujeres. Antes del inicio de la Liga MX femenil, no había estructuras tan sólidas dentro del futbol mexicano femenil, era muy difícil para una mujer profesionalizarse en este deporte”, mencionó León.

“Mientras que, en países como España, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos ya había ligas, tenían un avance en ese rubro y sí se le toma muy en cuenta a la mujer para jugar futbol con fuerzas básicas. En México, la mujer futbolista tiene un rezago técnico, táctico y físico, entonces llegan extranjeras de altísimo nivel como las que estamos viendo en Toluca, Tigres, América, etc., y Chivas, que no tiene, por lo menos, a la base de la selección mexicana, la están superando”, finalizó.