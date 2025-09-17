El día de hoy, miércoles 17 de septiembre, en “La Mañanera del Pueblo” se dio a conocer la información necesaria para la alerta sísmica en el país, para el Segundo Simulacro Nacional 2025.

En conferencia de prensa se presentó el Sistema de Alertamiento Masivo —que se activará en el próximo Simulacro Nacional 2025—, el cual envía una alerta rápida a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencias o desastres naturales, utilizando las antenas de red celular.

La alarma se podrá activar en: CDMX y en algunas zonas de los estados vecinos, especialmente en áreas con mayor riesgo sísmico, como:

Guerrero

Morelos

Puebla (algunas zonas cercanas a volcanes y fallas)

Estado de México (ciertas localidades cercanas a la capital)

Segundo simulacro nacional en el país

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional en el país. Es importante que, en este día, la población esté preparada para saber cómo actuar en caso de una emergencia real; es por eso que se recomienda activar una alerta sísmica.

¿Cómo activar la alerta sísmica en mi celular?

De acuerdo con Pepe Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, presente en "La Mañanera del Pueblo", explicó que, por fabricación, todos los dispositivos tienen preconfigurado recibir alertas de emergencia; pero, en caso de que algún dispositivo no las tenga activadas, se puede hacer de la siguiente manera:

Android

Entrar a Ajustes Seleccionar Notificaciones Ir a Ajustes avanzados Elegir la opción de Alertas de emergencia inalámbrica Finalmente, activar la opción

iOS

En caso de que tu dispositivo sea iPhone, puedes activar tu alerta sísmica de la siguiente manera: Entrar a Configuración Seleccionar Notificaciones Desplazar hacia abajo hasta Alertas gubernamentales Activar todas las opciones que desees

¿Qué hago si no puedo activar la alerta sísmica?

En caso de tener dudas para activar la alerta sísmica, puedes comunicarte al 079 —Centro de Atención Ciudadana—, donde una operadora podrá ayudarte a activar esta función, destacó el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX.

