Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 19 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs Juárez | 19:00 horas | ViX Premium |

Necaxa vs Puebla | 19:00 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Mazatlán vs Atlas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca 7 |

Xolos vs León | 21:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Correcaminos | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Tepatitlán FC vs Tlaxcala | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Club Atlético La Paz vs Atlético Morelia | 21:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Querétaro Femenino vs Pumas UNAM Femenino | 17:00 horas | Tubi |

FC Juárez Femenino vs Tigres UANL Femenino | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Real Betis vs Real Sociedad | 13:00 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

US Lecce vs Cagliari | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Olympique de Lyon vs Angers | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Stuttgart vs St. Pauli | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 19 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Sparta Rotterdam vs Twente | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

