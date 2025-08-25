Después de ser utilizado como defensor central en el anterior proceso con Gonzalo Pineda, donde no mostró su mejor nivel, el futbolista de Atlas, Víctor Ríos, ha regresado como mediocampista con Diego Cocca al mando del equipo.

El estratega argentino aseguró que buscó el lugar donde el futbolista se sintiera más cómodo, con la finalidad de que pudiera mostrar su mejor versión con el equipo rojinegro.

“Hablé con él; es importante saber en dónde se sienten cómodos, darles una función clara. Mi rol como cuerpo técnico es pedir a los jugadores algo que te puedan dar. Ríos puede aportar en esa doble contención, junto con Aldo Rocha".

“Tiene buen pie, buen golpeo, altura y fuerza. Entonces, yo lo veo bien por ahí. Lo más importante es dejarles claras las funciones que tienen en el campo, para que vayan creciendo, primero en confianza y después que nos demuestren que tienen mucho más para dar”, señaló.

De igual manera, reconoció que en su esquema hay un nuevo rol en el que puede cubrir algunos sectores de la banda derecha, por lo que el futbolista está en un proceso en el que puede crecer en esa zona.

“Hay un espacio que Ríos pudiera encontrar en banda; son opciones que se van dando y realmente se responsabilizan de querer jugar a la pelota. Nosotros les damos una responsabilidad y después un lugar donde ellos tienen que decidir. Estamos en ese proceso. Ríos lo ha hecho muy bien y ojalá que siga creciendo por ese camino”, concluyó.

SV