Agentes federales y manifestantes combatieron ayer frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, en el oeste de Chicago, en la cuarta manifestación en varias semanas contra la “Operación Midway Blitz” del presidente Donald Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrastraron y derribaron a los manifestantes frente al edificio, mientras una multitud bloqueaba la entrada al estacionamiento, denunciaron activistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU. informó sobre la detención de tres personas.

Medios locales informaron que los agentes rociaron químicos contra la gente que protestaba. Poco después de las 8:30 de la mañana, hora local, miembros federales armados que se encontraban en el techo de las instalaciones, lanzaron gas pimienta y se cree que también gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes mientras un vehículo intentaba salir de las instalaciones.

Por lo menos tres manifestantes fueron detenidos. Uno estaba bloqueando un vehículo antes de ser retirado físicamente por agentes que rociaron un irritante químico. Al parecer, el manifestante agarró el agente químico e intentó arrojárselo al oficial migratorio. Otro fue llevado al centro y esposado en el suelo.

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois, declaró a medios que los agentes la empujaron y le rociaron gas.

“Todos nos unimos, no dejamos pasar la camioneta. ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien”, dijo la aspirante demócrata. “No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno”.

Los manifestantes afirmaron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo.

El Departamento de Seguridad Nacional mencionó ayer después de la trifulca, que los agentes de inmigración han arrestado a casi 550 personas como parte del operativo en el área metropolitana de Chicago que se lanzó hace menos de dos semanas.

El gobierno de Trump ha prometido enviar más agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades y residentes locales. Un despliegue militar en Chicago aún no se ha materializado, aun cuando las operaciones de inmigración continúan.

