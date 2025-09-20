Sábado, 20 de Septiembre 2025

Futbol hoy 20 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 20 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • Pachuca vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV |
  • Pumas vs Tigres | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |
  • Chivas vs Toluca | 19:07 horas | Amazon Prime Video  |
  • Monterrey vs América | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Leones Negros | 18:00 horas | Hi! Sports TV |
  • Tampico Madero vs Cancún FC | 19:00 horas | AYM Sports |
  • Venados vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Dorados de Sinaloa vs Alebrijes Oaxaca | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Necaxa vs Atlas | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

  • Girona vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Espanyol | 08:15 horas | SKY Sports |
  • Villarreal vs Osasuna | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Alavés vs Sevilla FC | 10:30 horas | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Athletic Club | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

  • Liverpool vs Everton | 05:30 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • West Ham vs Crystal Palace | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Brighton vs Tottenham | 08:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Burnley vs Nottingham Forest | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Wolverhampton vs Leeds Utd | 08:00 horas | Caliente TV |
  • Manchester United vs Chelsea | 10:30 horas | Caliente TV, FOX |
  • Fulham vs Brentford | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

  • Bologna vs Genoa | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Hellas Verona vs Juventus | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Udinese vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nantes vs Rennes | 09:00 horas | Caliente TV |
  • Stade Brestois vs Nice | 11:00 horas | Caliente TV |
  • Lens vs Lille | 13:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

  • Augsburg vs Mainz 05 | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs FC Bayern | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Freiburg | 07:30 horas | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs FC Köln | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

  • Fortuna Sittard vs Utrecht | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

  • New York City vs Charlotte FC | 10:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Philadelphia Union vs New England Revolution | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Atlanta United vs San Diego FC | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • CF Montréal vs New York RB | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Columbus Crew vs Toronto FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Orlando City vs Nashville SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Inter Miami CF vs DC United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Dallas vs Colorado Rapids | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Houston Dynamo vs Portland Timbers | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Sporting KC vs Vancouver Whitecaps | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Minnesota United vs Chicago Fire | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs FC Cincinnati | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • San Jose Earthquakes vs St. Louis City SC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

