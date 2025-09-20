Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 20 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Pachuca vs Querétaro | 17:00 horas | Caliente TV |

Pumas vs Tigres | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Chivas vs Toluca | 19:07 horas | Amazon Prime Video |

Monterrey vs América | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Leones Negros | 18:00 horas | Hi! Sports TV |

Tampico Madero vs Cancún FC | 19:00 horas | AYM Sports |

Venados vs Mineros Zacatecas | 19:00 horas | Latin American Sports TV |

Dorados de Sinaloa vs Alebrijes Oaxaca | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Necaxa vs Atlas | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Girona vs Levante | 06:00 horas | SKY Sports |

Real Madrid vs Espanyol | 08:15 horas | SKY Sports |

Villarreal vs Osasuna | 10:30 horas | SKY Sports |

Alavés vs Sevilla FC | 10:30 horas | SKY Sports |

Valencia CF vs Athletic Club | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Premier League EN VIVO

Liverpool vs Everton | 05:30 horas | HBO MAX, TNT Sports |

West Ham vs Crystal Palace | 08:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |

Brighton vs Tottenham | 08:00 horas | Caliente TV, FOX |

Burnley vs Nottingham Forest | 08:00 horas | Caliente TV |

Wolverhampton vs Leeds Utd | 08:00 horas | Caliente TV |

Manchester United vs Chelsea | 10:30 horas | Caliente TV, FOX |

Fulham vs Brentford | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Serie A EN VIVO

Bologna vs Genoa | 07:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Hellas Verona vs Juventus | 10:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Udinese vs AC Milan | 12:45 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Nantes vs Rennes | 09:00 horas | Caliente TV |

Stade Brestois vs Nice | 11:00 horas | Caliente TV |

Lens vs Lille | 13:05 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs Mainz 05 | 07:30 horas | SKY Sports |

Hoffenheim vs FC Bayern | 07:30 horas | SKY Sports |

Hamburger SV vs Heidenheim | 07:30 horas | SKY Sports |

Werder Bremen vs Freiburg | 07:30 horas | SKY Sports |

RB Leipzig vs FC Köln | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - Eredivisie EN VIVO

Fortuna Sittard vs Utrecht | 12:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 20 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

New York City vs Charlotte FC | 10:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Philadelphia Union vs New England Revolution | 12:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Atlanta United vs San Diego FC | 14:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

CF Montréal vs New York RB | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Columbus Crew vs Toronto FC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Orlando City vs Nashville SC | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Inter Miami CF vs DC United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

FC Dallas vs Colorado Rapids | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Houston Dynamo vs Portland Timbers | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Sporting KC vs Vancouver Whitecaps | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Minnesota United vs Chicago Fire | 18:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

LA Galaxy vs FC Cincinnati | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

San Jose Earthquakes vs St. Louis City SC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

