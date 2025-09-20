El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en una cumbre regional que tendrá lugar a finales de octubre en Corea del Sur y que visitará China “a principios del próximo año”, luego de sostener una llamada telefónica ayer.

Trump afirmó que Xi iría a Estados Unidos “en un momento apropiado” y que habían avanzado en “la aprobación del acuerdo de TikTok” para permitir que la popular aplicación siga operando en Estados Unidos, aunque no dio detalles.

Aunque la llamada deja entrever una relación cordial entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo, sus declaraciones mostraron los desafíos actuales. Una señal fundamental de cooperación fue la disposición a reunirse cara a cara para evitar que las relaciones se deterioren cuando los dos países están tan entrelazados económicamente.

Además, la conversación coincide con nuevos elementos de fricción en materia tecnológica, ya que el lunes pasado, el regulador chino acusó a la estadounidense Nvidia de violar la ley antimonopolio en su compra en 2020 de Mellanox Technologies y anunció pesquisas adicionales.

Trump afirmó que la cooperación podría impulsar la paz y la estabilidad. Además, se comprometió a apoyar las negociaciones económicas y calificó las relaciones entre Estados Unidos y China como la relación bilateral más importante del mundo.

