Chivas Femenil consigue agónico empate ante Rayadas

Chivas Femenil rescató un empate con sabor a victoria en la parte final del partido, después de igualar 1 a 1 ante Rayadas de Monterrey. Adriana Iturbide ingresó a pocos minutos del final y se convirtió en la figura de la noche al convertir el tanto que le robó los tres puntos a las regiomontanas.

Las Rojiblancas se fueron abajo en el marcador en los primeros minutos del encuentro. En un trazo largo desde zona defensiva, Diana García colocó el balón a las espaldas de las defensoras Rojiblancas con ventaja para Lucia García, quien aprovechó una mala salida de Blanca Félix para definir y poner en ventaja a Rayadas.

El resto del primer tiempo fue para las porteras de ambas escuadras. Paola Manrique atajó un potente disparo de Alicia Cervantes que pudo ser el empate previo al descanso. Mientras que Blanca Félix evitó el segundo gol de Rayadas, tras enviar a tiro de esquina un disparo de Emily Gielnik.

Fue en la parte complementaria cuando Chivas tomó mayor protagonismo y en la parte final mostró su mejor versión. Carolina Jaramillo asistió con un pase filtrado a Denise Castro, quien no definió de buena manera, dejando escapar una oportunidad clara.

Minutos más tarde, Antonio Contreras realizó un ajuste clave en el partido en el sector ofensivo al sacar a Denise Castro por Adriana Iturbide. Después de refrescar el ataque, “Boyi” dejó escapar dos oportunidades claras, primero un remate de cabeza en el área y posteriormente un disparo que fue rechazado por la zaga rival.

Cuando el reloj comenzaba a consumirse y la presión aumentaba, llegó la revancha para Iturbide, después de que en un cobro de esquina se generó un rebote que la delantera aprovechó y definió con potencia para vencer a la guardameta regiomontana para darle la igualada a las suyas.

Ya en tiempo agregado, Rayadas pudo conseguir el triunfo, luego de que Jermaine Seoposenwe se quitó a dos defensoras Rojiblancas y sacó un disparo que se impactó en el travesaño, por lo que no pudo llegar el tanto de la victoria para la escuadra regia.

