Descarta Banxico caída del peso tras elección presidencial

Ni los mercados, ni el peso deberían ser sacudidos si Andrés Manuel López Obrador gana en las elecciones del 1 de julio como predicen las encuestas, ya que los participantes han incorporado ese escenario, dijo un directivo de alto rango del Banco de México.

“El candidato puntero pues lleva siendo puntero prácticamente toda la campaña. Entonces yo sí soy de la impresión que el mercado ya descontó con una alta probabilidad que ese equipo sea el que resulte ganador”, comentó Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banxico, sin mencionar directamente a López Obrador.

En la última encuesta realizada por El Financiero, el presidenciable de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 50 por ciento de las preferencias, 26 puntos arriba de su contrincante más cercano, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Sin embargo, el directivo de la entidad monetaria aclaró que la necesidad de “ajustes bruscos” en los mercados tras conocerse el resultado también dependerá de cuál sea el mensaje del equipo del candidato respecto a lo que piensan hacer en materia de política macroeconómica.

“Si uno ve lo que los distintos voceros y asesores han venido mencionando, parecería que no debería ser ninguna sorpresa. Si ese mensaje se ratifica, si bien a lo mejor podríamos ver algo de volatilidad, algo de movimientos, deberían de ser bastante moderados”, agregó Cortina.

Mensaje posterior será determinante

Carlos Serrano, economista en jefe del Grupo Financiero BBVA Bancomer, consideró que, en efecto, un triunfo de AMLO es un escenario que los mercados ya han incorporado.

“En caso de materializarse, no esperamos movimientos significativos en el tipo de cambio, o en el mercado accionario”, señaló Serrano. El experto opinó que los mensajes del ganador serán más importantes para el tipo de cambio que el resultado de la elección.

“Lo que pase con los mercados en la mañana del lunes 2 de julio va a depender de las primeras declaraciones que haga AMLO (si es el ganador) y de la efectividad que tenga su equipo económico para salir a dar respuestas al mercado en esa mañana”, coincidió Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics.

Por otra parte, Marco Oviedo, economista en jefe para AL de Barclays, comentó que no sorprenden las declaraciones del Banxico, pues la institución no podría hacer un comentario contra algún candidato en particular.

“Están siendo institucionales. Por otro lado, también es cierto que dadas las encuestas, el mercado ya descontó la posible victoria de AMLO y lo que sorprendería serían los eventos extremos. Una victoria total (Presidencia y Congreso) o una derrota”, agregó.

Para Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank México, los mercados estarán muy sensibles, ya que hay muchos riesgos en el entorno global, por lo que estarán atentos al proceso, al ganador, a la composición del Congreso y a los primeros mensajes del ganador.

“Sí veo que los mercados han descontado el triunfo de AMLO, aunque no creo que sea el único resultado posible”, comentó Correa.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE, señaló que el mercado está más tranquilo y que el tipo de cambio está haciendo más caso a lo que dice Donald Trump en relación al TLCAN que a las elecciones en México, aunque parezca extraño.

Previo a las elecciones, el dólar mantiene una tendencia alcista y muestra un cambio de tendencia tras un ajuste en las expectativas. EFE/S. Akber

Perspectivas positivas

Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, aseguró que no ven una depreciación del peso o caída en la bolsa, sino un rally en los mercados, es decir, una apreciación del peso contra el dólar y un incremento generalizado de los precios de las emisoras que cotizan en bolsa.

“Al pasar las elecciones se elimina un factor de incertidumbre muy relevante para los mercados. Lo único que puede hacer que los mercados no se comporten así de positivos puede ser un conflicto poselectoral, que no prevemos. Consideramos importante que quien gane la elección brinde un mensaje conciliador con los mercados, sobre todo si el ganador llega a tener mayoría en el Poder Legislativo”, indicó Casillas.

El tipo de cambio ya asumió triunfo de AMLO

El peso mexicano acumuló este martes su octava sesión consecutiva con ganancias frente al dólar, lo que se produce antes de las elecciones mexicanas del domingo, que probablemente tendrán como ganador a Andrés Manuel López Obrador.

El Banco de México informó que el dólar interbancario cerró este martes en 19.9350 unidades, en su menor nivel desde el pasado 1 de junio. En el día, el peso ganó 5.80 centavos, semejante a 0.29 por ciento.

En ventanilla bancaria, el billete verde se vendió en 20.20 unidades, cifra similar respecto a la reportada el lunes como cierre por Citibanamex.

El tipo de cambio presentó un máximo en 19.9989 unidades, en tanto que el mínimo se reportó en 19.7852 unidades, en el mercado de mayoreo.

El peso mexicano acumuló una apreciación de 4.29 por ciento en ocho sesiones consecutivas de ganancias. Este comportamiento lo colocó, en dicho periodo, en el primer lugar dentro de las monedas pertenecientes a naciones emergentes, de acuerdo con información de Bloomberg.

“El repunte continúa mientras se activan órdenes de pérdida en algunas posiciones en descubierto”, dijo Danny Fang, analista de BBVA en Nueva York.

“El optimismo subyacente se produce, ya que los mercados descuentan el resultado electoral más probable en México”.

López Obrador ha mostrado durante bastante tiempo una ventaja en las encuestas y actualmente está 19 puntos por encima del candidato en segundo lugar, Ricardo Anaya, según el Barómetro Electoral Bloomberg.