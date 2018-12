Cuatro lugares para decir ‘Feliz Navidad’ en la CDMX

Después de la de verano, la temporada de invierno es la mejor del año para los hoteleros en cuanto a ocupación de noches-habitación y, en consecuencia, para el turismo de la Ciudad de México (CDMX).

Para el próximo lunes de Nochebuena, los turisteros prevén una ocupación de hasta 70 por ciento en los centros de hospedaje de la capital del país.

“Para Navidad esperamos una ocupación de entre 65 y 70 por ciento, aunque no alta porque el turismo se concentra en las principales playas del país, pero esperamos una buena ocupación”, dijo Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).

Pero los hoteleros no son los únicos beneficiados en la época decembrina; las agencias de viaje también anticipan un aumento de alrededor 20 por ciento en sus reservaciones para esta temporada, según las previsiones de la AMAV.

Aún y cuando destinos como la Riviera Maya, Cancún, San José del Cabo y Puerto Vallarta serán de los más visitados durante la semana de Nochebuena, la CDMX cuenta con una variada gama de hoteles y restaurantes para festejar.

Si te vas a quedar en la capital del país, aquí te dejamos cuatro opciones para decir “Feliz Navidad”.

NH Collection Reforma

Ubicado en la Zona Rosa, este hotel ofrecerá a sus huéspedes tres alternativas de menú para la cena navideña, la cual no solo podrá ser degustada en el restaurante del hotel, sino que también contará con un servicio ‘para llevar’.

Entre las opciones, NH Reforma brindará a sus visitantes un menú en 6 tiempos, el cual incluye ensalada de frutos rojos, pasta al pomodoro, los tradicionales ‘romeritos’ y bacalao a la vizcaína, así como pierna de cerdo asada con piloncillo.

Como postre, el menú contempla un ‘tronco navideño’ o tarta de manzana. El precio de la cena por persona es de 650 pesos y los costos por hospedaje van desde los mil 800 pesos para la habitación sencilla hasta los 4 mil 200 pesos para la junior suite. El menú ‘para llevar’ debe solicitarse en el hotel y prevé un mínimo de 5 comensales.

NH Collection Reforma

Ubicación: Calle Liverpool 155, Juárez

Oferta: Tres menús con opción para llevar

Precio: 650 pesos

Reservaciones: 5228 9928

The Palm

Con un par de sedes, una en el Presidente Intercontinental Polanco y otra en Santa Fe, el restaurante The Palm pondrá a disposición de sus visitantes una cena navideña con una tarifa de 650 pesos para niños y de mil 300 pesos para adultos.

En tres tiempos, la cena tendrá como ‘invitados’ principales al filete miñón y a la pechuga de pavo con camote en salsa de arándano, platillos acompañados de ensalada de tomates orgánicos y bisque de langosta.

No faltará el ponche de frutas. El maridaje no está incluido en la cena que tendrá lugar el 24 de diciembre. The Palm tendrá una tarifa de mil 170 pesos por persona por cada cinco comensales adultos.

El costo de la noche de hospedaje para dos personas inicia en los 200 dólares por habitación.

The Palm

Ubicación: Campos Elíseos 218, Polanco

Oferta: Cena navideña

Precio: Adultos 1,300 pesos y niños 650 pesos

Reservaciones: 5327 7700

ST Regis Reforma

Para la cena de Navidad, el St Regis Reforma tendrá opciones dentro de sus instalaciones en el corazón de la avenida del mismo nombre. Sus restaurantes Diana y JG Grill ofrecerán a los comensales una cena en tres tiempos con una variedad de platillos que van desde los tradicionales ‘romeritos’ a las viandas, mariscos y postres navideños. Para la ocasión, el restaurante Diana contará con una ambientación musical en donde los asistentes podrán bailar boleros y música tradicional mexicana, mientras que el JG será ambientado por villancicos, así como melodías navideñas.

El costo para la cena del 24 de diciembre será de 2 mil 500 pesos en el Diana y de 2 mil 900 pesos en el JG, ambos ubicados en el St Regis Reforma. Se contempla que la noche navideña comience a las 8 de la noche para terminar a las 2 de la madrugada.

Asimismo, el hotel ofertará un paquete para dos personas que incluye noche de hospedaje en habitación sencilla, cena navideña y brunch para la mañana del 25 de diciembre por 12 mil 300 pesos.

St Regis Reforma

Ubicación: Paseo de la Reforma 439

Oferta: Cena en sus restaurantes Diana y J&G

Precio: De 2,500 a 2,900 pesos para adultos

Reservaciones: 5228 1818

Hyatt Regency

Los festejos en el Hyatt estarán a cargo de Rulfo, su restaurante de especialidad que para el 24 de diciembre ofrecerá un buffet desde las 8 de la noche y hasta la primera hora de Navidad.

El menú estará conformado por mariscos, pastas, postres y los tradicionales platillos de la época decembrina. El costo por persona es de mil 950 pesos, al cual debe adicionarse el IVA, así como el servicio.

‘Rulfo’ dispondrá de una botella de vino y champagne por cada dos comensales como forma de regalo navideño. El precio de la reservación para alojarse en el hotel que colinda con el Bosque de Chapultepec parte de los 149 dólares por noche para dos personas.

Hyatt Regency

Ubicación: Campos Elíseos 204, Polanco

Oferta: Cena buffet

Precio: 1,950 pesos

Reservaciones: 5083 1234

Las agencias

de viaje también anticipan un aumento en sus reservaciones de alrededor de 20% para esta temporada de festejos.