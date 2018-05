Crean app de gestión de dinero digital

Los emprendedores jaliscienses Mauricio Uro y Juan Pedro Lambert desarrollan Yapsi, una aplicación de tecnología financiera que pretende fomentar el uso de los teléfonos móviles para pagar transacciones, ahorrar dinero y traspasarlo a otras personas, con el propósito de popularizar el fintech o tecnología financiera, a las personas de todas las clases sociales y pasar a una economía sin billetes, monedas, ni tarjetas de crédito.

Aunque Yapsi todavía no está disponible al público, sus fundadores llevan dos años preparando su proyecto, el cual busca hacer muy amigable y accesible la digitalización del dinero para evitar los altos cobros de comisiones por parte de los intermediarios en una transacción bancaria, robos o asaltos por portar dinero en los bolsillos.

En síntesis, Yapsi es el uso del celular como cartera electrónica para llevar dinero, una cuenta de ahorro y una plataforma de envíos, todo al mismo tiempo.

“Cuando la gente no carga dinero en la calle, no le pueden robar; cuando la tienda de conveniencia quieren darle servicio al cliente 24 horas y se protegen con portones y cámaras pero quieren seguir operando, es porque quieren evitar robos de efectivo. Yapsi propone seguridad sin blindar nada, sólo porque no cargas dinero, es el valor que queremos darle a la gente”, expresó Juan Pedro Lambert.

Los recientes acontecimientos de seguridad que derivaron en el hackeo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la pérdida de dinero para los bancos, han motivado a Yapsi a redoblar sus medidas de seguridad para garantizar el dinero digitalizado de sus usuarios, antes de salir al mercado.

Apoyo universitario

Yapsi cuenta con el apoyo de la aceleradora Spark Up, perteneciente a la Universidad Panamericana, y esperan salir al mercado en las próximas semanas, con un objetivo a largo plazo de contar con un millón de usuarios.