Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 12 de agosto

Como cada semana, este día Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el Martes de Frescura.Las promociones son válidas tanto en sus más de 2 mil sucursales como en la página de internet super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento. Además, la tienda ofrece rebajas de hasta 50 % en productos de lavandería, así como en cosméticos y cuidado facial, 40 % en alimento para mascotas, 45 % en abarrotes, 35 % en materiales escolares y en papeles higiénicos, y 20 % en alimentos procesados.Frutas y verdurasCarnes y pescados