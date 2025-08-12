Martes, 12 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 12 de agosto

Este día la cadena de supermercados tiene ofertas en frutas y verduras, carnes y otros artículos para completar la despensa

Por: G. Solano

Las compras pueden realizarse en las tiendas físicas y en la página web de la cadena de supermercados. AFP/Archivo

Las compras pueden realizarse en las tiendas físicas y en la página web de la cadena de supermercados. AFP/Archivo


Como cada semana, este día Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el Martes de Frescura.

Las promociones son válidas tanto en sus más de 2 mil sucursales como en la página de internet super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento. 

Además, la tienda ofrece rebajas de hasta 50 % en productos de lavandería, así como en cosméticos y cuidado facial, 40 % en alimento para mascotas, 45 % en abarrotes, 35 % en materiales escolares y en papeles higiénicos, y 20 % en alimentos procesados.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Aguacatae Hass: 39.90 pesos por kilo.
  • Cebolla blanca: 19.90 pesos por kilo.
  • Champiñones: 69.00 pesos por kilo.
  • Frambuesa: 39.90 pesos por kilo.
  • Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.
  • Kiwi verde; 79.00 pesos por kilo.
  • Mango paraíso: 29.90 pesos por kilo.
  • Manzana cosmic crisp: 39.90 pesos por kilo.
  • Manzana granny Smith: 29.90 pesos por kilo.
  • Melón chio: 29.90 pesos por kilo.
  • Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.
  • Papaya maradol: 19.90 pesos por kilo.
  • Pepino: 19.90 pesos por kilo.
  • Piña miel: 29.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.
  • Sandía roja: 14.90 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.
  • Uva red globo: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Atún ahumado estilo marlín: 262.00 pesos por kilo.
  • Arrachera de res Marketside marinada, 600 gramos: 195.00 pesos.
  • Camarón coctelero: 189.00 pesos por kilo.
  • Carne deshebrada de res SuKarne, 300 gramos: 109.00 pesos
  • Carne para hamburguesa de res Marketside, 8 piezas: 82.00 pesos.
  • Carne para hamburguesa de res SuKarne, 8 piezas, 92.00 pesos.
  • Chuleta de cerdo ahumada: 112.00 pesos por kilo.
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla, 200 gramos: 59.00 pesos.
  • Cubos de atún con camarón Dolores Premium, 200 gramos: 59.00 pesos.
  • Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí, 304 gramos: 134.00 pesos.
  • Filete de basa oriental blanco, 95.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 109.00 pesos por kilo.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 219.00 pesos.
  • Pechuga de pollo sin piel: 174.00 pesos por kilo.

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones