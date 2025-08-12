Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 12 de agosto



Como cada semana, este día Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras y carnes en el Martes de Frescura.

Las promociones son válidas tanto en sus más de 2 mil sucursales como en la página de internet super.walmart.com.mx, donde además es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.

Además, la tienda ofrece rebajas de hasta 50 % en productos de lavandería, así como en cosméticos y cuidado facial, 40 % en alimento para mascotas, 45 % en abarrotes, 35 % en materiales escolares y en papeles higiénicos, y 20 % en alimentos procesados.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacatae Hass: 39.90 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 19.90 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Frambuesa: 39.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 12.90 pesos por kilo.

Kiwi verde; 79.00 pesos por kilo.

Mango paraíso: 29.90 pesos por kilo.

Manzana cosmic crisp: 39.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 29.90 pesos por kilo.

Melón chio: 29.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.

Papaya maradol: 19.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Piña miel: 29.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 14.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 14.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Uva red globo: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados