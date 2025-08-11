Viajar por carretera puede ser más eficiente gracias al TAG IAVE de Caminos y Puentes Federales (Capufe), dispositivo que permite el cobro automático en las casetas, evitando filas largas y embotellamientos en las plazas de cobro.

¿Qué es un TAG IAVE?

IAVE, que significa Identificación Automática Vehicular, es un dispositivo electrónico con el que se hacen las transacciones por concepto de peaje, ello con el objetivo de agilizar los cruces en las plazas de cobro bajo la administración de Capufe.

De acuerdo con su portal oficial, una de sus ventajas es que reduce los tiempos de espera en las filas para efectuar el pago y también contribuye a la seguridad de los usuarios, pues los conlleva a cargar menos efectivo.

¿Cómo funciona? Como seguramente sabrás, las plazas de cobro cuentan con un sistema de telepeaje; interconecta un pórtico, un dispositivo de lectura electrónica (Antena) y un TAG (transponder), mismo que va adherido en el parabrisas del vehículo.

Dicho dispositivo recibe y envía información al pasar por debajo del pórtico, efectuando el pago sin efectivo. Por lo que, al viajar por autopistas, es indispensable llevarlo en un lugar visible.

Vale la pena mencionar que este TAG no es el único compatible con el sistema de telepeaje, también se admite PASE, VíaPass, Televía y Easytrip. Sin embargo, IAVE es el dispositivo oficial de Capufe.

¿Cuánto cuesta el TAG IAVE?

El TAG IAVE en su formato adherible para vehículos tiene un costo de 90 pesos.

Te puede interesar: Menores de 14 y mayores de 79 años que soliciten visa también tendrán entrevista

Recuerda que para circular en carreteras federales es necesario contar con un saldo mínimo, que depende del total que pagarás en las casetas. Revisa las tarifas vigentes en https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/tarifas.html.

Para que lo tengas en cuenta, Capufe sugiere recargar su Tag con el costo completo de la carretera o el tramo a tomar, lo que ayudará a atravesar las plazas de cobro sin contratiempos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV