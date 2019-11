Buscan erradicar corrupción del sector industrial en licitaciones

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) buscará erradicar la corrupción entre las empresas afiliadas al organismo y otros organismos empresariales.

Esta mañana el organismo empresarial recibió el Certificado del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 370001 convirtiéndose en el primero en su tipo en obtenerlo.

El coordinador del CCIJ, Rubén Masayi González Uyeda, aseguró que en último año no se han detectado irregularidades por parte de empresas en algunas de las licitaciones públicas.

“No me he encontrado algún tema en la revisión de todas las investigaciones que hemos hecho, hoy estamos investigando todas, antes no se hacía con la independencia de que la Contraloría lo haga”, afirmó.

Dijo que se tiene que avanzar para que todas las empresas en todos los sectores participen de manera transparente en los procesos de licitación.

“Hasta este momento no tenemos una empresa señalada, hasta donde es nuestro proceso, porque no tenemos, pero sin duda habrá que llevar las mejores prácticas y esa es la tarea que deberán hacer los diputados para tener una ley que nos dé mayor certidumbre”, abundó.

El certificado fue entregado por la empresa Global Standar, quien desde hace ocho meses comenzó a trabajar con el organismo.

La certificación está avalada por más de 160 países y mide los procesos a seguir para evitar que se de el antisoborno.

GC