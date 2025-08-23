Así puedes protegerte de ofertas de empleo falsas o fraudulentas

Las autoridades han advertido sobre fraudes a la hora de buscar empleo, por lo que es importante considerar señales que advierten sobre estos delitos.Con el objetivo de prevenir fraudes y proteger a las personas durante la búsqueda de empleo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) emitió una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas y evitar riesgos para las personas postulantes.Esto como parte de los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que "reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la protección de quienes buscan empleo".La dependencia recomendó usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras, así como recurrir a portales autorizados como el Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo y otras páginas de gobierno como https://trabajo.cdmx.gob.mx.Además, pidió verificar empresas y vacantes, comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto. "La falta de estos medios es motivo de desconfianza", aseguró.Señaló que es necesario investigar la reputación de la empresa, realizando búsquedas en internet con palabras clave como opiniones, fraude o experiencias.La Secretaría del Trabajo local aseveró que es esencial proteger los datos personales, creando un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum, como la dirección completa.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA