Las autoridades han advertido sobre fraudes a la hora de buscar empleo, por lo que es importante considerar señales que advierten sobre estos delitos.

Con el objetivo de prevenir fraudes y proteger a las personas durante la búsqueda de empleo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) emitió una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas y evitar riesgos para las personas postulantes.

Esto como parte de los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que "reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la protección de quienes buscan empleo".

¿Cómo prevenirte?

La dependencia recomendó usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras, así como recurrir a portales autorizados como el Portal del Empleo del Servicio Nacional de Empleo y otras páginas de gobierno como https://trabajo.cdmx.gob.mx.

Además, pidió verificar empresas y vacantes, comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto . "La falta de estos medios es motivo de desconfianza", aseguró.

Señaló que es necesario investigar la reputación de la empresa , realizando búsquedas en internet con palabras clave como opiniones, fraude o experiencias.

La Secretaría del Trabajo local aseveró que es esencial proteger los datos personales, creando un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum , como la dirección completa.

Así puedes protegerte de ofertas de empleo falsas o fraudulentas

Informar sobre entrevistas : avisar a alguien de confianza sobre el lugar y la hora de la cita, y de ser posible, compartir la ubicación en tiempo real. Desconfiar de ofertas poco realistas : sospechar si prometen sueldos demasiado altos, tareas muy simples o si no requieren experiencia ni referencias. Prevenir riesgos de traslado : tener cuidado con propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras, ya que podría ser un caso de trata de personas.

