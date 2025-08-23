Sábado, 23 de Agosto 2025

Mundial 2026 inyectará en México más de 3 mil MDD, estima la FMF

Según la federación, el país espera 5.5 millones de turistas adicionales entre junio y julio a causa del evento, lo que representa un aumento de 44% para ese periodo

La de 2026 es la primera Copa del Mundo que se celebrará en tres países y con 48 selecciones disputará en México 13 encuentros en tres estadios. ESPECIAL / AFP y CANVA

Una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares recibirá México durante el Mundial 2026, del que será sede junto a Estados Unidos y Canadá, con la llegada de unos 5.5 millones de turistas movilizados por el torneo, estimó ayer viernes la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La primera Copa del Mundo que se celebrará en tres países y con 48 selecciones - entre junio y julio del próximo año - disputará en México 13 encuentros en tres estadios (Azteca en Ciudad de México, AKRON en Guadalajara y BBVA en Monterrey).

"Más de 3 mil MDD de dólares se generarán en actividad económica", señaló la FMF en un comunicado difundido tras una ponencia del Comisionado Mikel Arriola ante empresarios en Guadalajara.

Durante el periodo mundialista, la FMF reveló que México espera 5.5 millones de turistas adicionales entre junio y julio a causa del Mundial, lo que representa un aumento de 44% para ese periodo.

Asimismo, se espera la generación de 24 mil empleos.

La Federación local también destacó que la inversión en los estadios mexicanos que albergarán el Mundial es de 200 millones de dólares.

Ayer viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

