Así quedaría el predial en Guadalajara en caso de que se apruebe su aumento

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la Ley de ingresos 2026 en la se establece una actualización en el impuesto predial, así como la ampliación de apoyos para grupos vulnerables y el aumento de las multas contra infractores. A espera de que el Congreso de Jalisco avale el proyecto, te contamos de cuánto sería el aumento en caso de aprobarse, para que puedas aplicarlo a tu caso.

Ana Robles, presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, explicó que de las 490 mil cuentas catastrales que hay en el municipio , 22% no tendrán incremento. El 65% de las cuentas tendrán un aumento del 3% al 5%, con base en la inflación. El resto tiene un máximo de 7%. Dichos porcentajes fueron calculados apegados a los rangos de la inflación o menos. Con estos porcentajes puedes calcular el aumento aproximado que recibirá este impuesto para cada caso.

El Ayuntamiento pretende recaudar este año mil 794 millones de pesos por el cobro del predial, mientras que para 2026 la estimación ronda los dos mil 037 millones.

Por otro lado, la ley también contempla ampliar los sectores con el beneficio de descuento. Estos son los grupos que aplican a una reducción del pago: adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de familia y, por primera vez en el país, para los cuidadores.

Entonces, el descuento en el predial quedaría desglosado de la siguiente manera:

Personas cuidadoras: 50%

Personas con discapacidad: 50%

Jefas de familia: 50%

Adultos mayores: Del 50% al 80%

