El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México en septiembre para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó un funcionario de alto rango familiarizado con el asunto.

La reunión se produce mientras los vecinos de Estados Unidos lidian con la guerra arancelaria desatada por Donald Trump y se preparan para una revisión del acuerdo de libre comercio entre los tres países el próximo año.

Carney envió a su ministro de Relaciones Exteriores, así como a su ministro de Finanzas, para reunirse con Sheinbaum hace unos días en un intento por diversificar el comercio.

Por su parte, Claudia visitó Canadá durante la cumbre del G7 en Alberta en junio.

De acuerdo a analistas, es probable que ambas conversen sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la infraestructura clave para impulsar el comercio bilateral, según la fuente.

Es posible que la fecha exacta de la reunión cambie, pero el plan actual es para mediados de septiembre, añadió el medio.

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá después de Estados Unidos y China. Por su parte, la nación norteamericana fue el quinto socio comercial más grande de nuestro país en 2024.

CT