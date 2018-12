Ante caída en Afores, recomiendan a trabajadores mantener la calma

Ante el segundo mes consecutivo de minusvalías en los recursos de las Afore, especialistas recomiendan a los trabajadores a mantener la calma y no cambiarse de administradora para no hacer efectiva la pérdida.

"La principal recomendación es que no se cambien de Afore. Es importante que no lo hagan para que la minusvalía no se convierta en pérdida. Han sido dos meses complicados para las Afores por el tema del aeropuerto y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así que lo mejor que pueden hacer en estos tiempos de mucha volatilidad es mantener la calma", dijo Jorge Sánchez, investigador asociado de la Fundación de Estudios Financieros, con sede en el ITAM.

En noviembre pasado, las Afore registraron una minusvalía de 4 mil 191 millones de pesos, segundo mes consecutivo a la baja, después de que en octubre registraron una caída histórica de 131 mil 833 millones de pesos.

"Seguramente en los próximos meses se recuperarán las Afores por lo que es necesario no cambiarse para que se puedan reponer de la minusvalía. En el pasado cuando han tenido situaciones similares se han recuperado en seis meses", explicó el especialista.

Cabe recordar que no todo son malas noticias después de las minusvalías. Este momento también representa una buena oportunidad para meterle "un extra" a tu ahorro para el retiro y beneficiarte del rebote que seguramente vendrá en los próximos meses.

Toma en cuenta que a lo largo de 21 años de vida, las Afore se han recuperado prácticamente de todas las minusvalías que han sufrido, en momentos tan álgidos como la crisis económica de 2008 y 2009 y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La clave es tener muy claro que el dinero que se administra en tu Afore está invertido a largo plazo, con lo que en un periodo acumulado de 20 a 30 años tendrás un "guardadito" para tu pensión.

En el sector financiero, episodios de alta volatilidad y pérdidas en los mercados son vistos como un área de oportunidad para realizar inversiones. Los mismo pasa con las Afore. Si comienzas a ahorrar voluntariamente en este momento, verás un buen crecimiento de tu dinero en cuanto se empiecen a presentar plusvalías.

"Es difícil saber con exactitud cuánto tiempo les llevará ahora pero hay que mantener la calma", dijo Sánchez.

LS