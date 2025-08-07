El peso mexicano inicia esta mañana, 7 de agosto, con una ligera depreciación frente al dólar. Esta mañana, el tipo de cambio se cotizoen 18.61233 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una depreciación del 0.05% de la divisa mexicana, comparado con el cierre del pasado miércoles, que terminó la jornada en 18.6036 pesos.Este 7 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.70 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6192 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para este jueves 7 de agosto.Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 7 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS