El peso mexicano inicia esta mañana, 7 de agosto, con una ligera depreciación frente al dólar.

Esta mañana, el tipo de cambio se cotizo en 18.61233 pesos mexicanos por unidad , lo que representa una depreciación del 0.05% de la divisa mexicana, comparado con el cierre del pasado miércoles, que terminó la jornada en 18.6036 pesos.

¿En cuánto se cotiza el dólar HOY, 7 de agosto en Banco Azteca?

Este 7 de agosto, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.70 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

Tipo de cambio por el Diario de la Federación hoy, 7 de agosto

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.6192 pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para este jueves 7 de agosto.

Tipo de cambio del dólar a peso jueves 7 de agosto de 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.65 19.25 BBVA Bancomer 17.83 19.86 Banorte 17.50 19.00 Citibanamex 18.15 19.19 Scotiabank 16.60 19.60

Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 7 de agosto no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.

Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).***

Te puede interesar: Clima HOY, 7 de agosto en los Pueblos Mágicos de Jalisco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS