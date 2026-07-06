Wimbledon 2026: Así se definen los cruces rumbo a Cuartos de Final

El torneo de Wimbledon 2026 definió a sus primeros clasificados para la antesala de las Semifinales. Figuras consolidadas como Jannik Sinner y Novak Djokovic impusieron condiciones en el césped londinense, mientras que nombres como Jan-Lennard Struff y Felix Auger-Aliassime rompieron estadísticas para sellar sus boletos a los Cuartos de Final en batallas que desafiaron la lógica del circuito profesional.

Djokovic supera la tensión y rompe récord de Federer

El siete veces campeón del torneo avanzó tras superar un durísimo compromiso ante el ruso Roman Safiullin en la Pista Central. Tras salvar dos puntos de set en la primera manga y recibir una advertencia del juez de silla por conducta verbal, el serbio reaccionó con autoridad .

Con un marcador final de 7-6 (6), 6-3, 3-6 y 6-3, obtuvo su victoria número 106 en el All England Club. Este triunfo le permitió superar la marca histórica de Roger Federer en el césped sagrado, metiéndose por decimoséptima ocasión entre los ocho mejores de este Grand Slam.

Novak Djokovic. EFE / ARCHIVO

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Sinner extiende su dominio y tumba la ilusión nipona

Por su parte, el vigente monarca y actual número uno del ranking ATP no dio margen a las sorpresas . El italiano selló su quinta aparición consecutiva en esta fase tras frenar el camino del japonés Shintaro Mochizuki, jugador proveniente de la fase de clasificación previa.

El partido concluyó con parciales de 6-3, 7-6 (0) y 6-3 a favor del tenista europeo. El defensor del trofeo encadenó su undécima victoria consecutiva en las instalaciones del club, consolidando una temporada donde ya acumula cinco títulos en la categoría Masters 1000.

Jannik Sinner. EFE / ARCHIVO

Veteranía histórica y una dolorosa baja médica

El cuadro masculino deparó un hito estadístico sin precedentes con la clasificación del alemán Jan-Lennard Struff. Con 36 años y 78 días, el tenista se transformó en el jugador de mayor edad en alcanzar sus primeros Cuartos de Final en la historia del torneo durante la Era Abierta.

Su pase ocurrió debido al retiro por lesión abdominal del polaco Hubert Hurkacz, quien dominaba el partido inicialmente. El retiro definitivo sucedió en el quinto set cuando el marcador marchaba 3-6, 6-7 (5), 7-6 (2), 7-5 y 4-2 a favor de la remontada germana.

Su rival en el siguiente turno será el propio Sinner. En la otra llave definida, Djokovic se medirá frente al canadiense Auger-Aliassime, quien sobrevivió a una épica batalla de cuatro horas y cuarto contra el español Alejandro Davidovich Fokina.

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Ya va uno más

Flavio Cobolli, finalista en Roland Garros semanas atrás, continúa en la hierba de Londres, en Wimbledon, donde se situó en los cuartos de final del All England Club tras ganarle al australiano Alex de Miñaur (7-5, 7-6(4) y 6-3).

Por segundo año seguido, el transalpino está entre los ocho mejores del torneo londinense. Es el tercer jugador en la historia del tenis italiano en alcanzar los Cuartos en múltiples ediciones del torneo junto a Sinner y Nicola Pietrangeli, después de superar al oceánico tras dos horas y 35 minutos de encuentro.

El final de los Octavos

Este lunes, Alexander Zverev, campeón de Roland Garros 2026 , se enfrentará contra el checo Jiří Lehečka por un sitio en Cuartos. Otros enfrentamientos son el de Dimitrov contra Arthur Fery y Taylor Fritz contra el kazajo Aleksandr Búblik.

Con información de AP y EFE.

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