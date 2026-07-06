La ronda de partidos del Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos encuentros correspondientes a los Octavos de Final, una fase en la que cualquier error puede significar la eliminación. La jornada presenta un auténtico duelo europeo entre Portugal y España, además del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica.

Para los aficionados en México, ambos partidos podrán seguirse por televisión, aunque solo uno estará disponible en TV abierta a través de las principales cadenas nacionales.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 6 de julio

La agenda de este lunes para los Octavos de Final contempla los siguientes encuentros (hora del Centro de México):

Portugal vs. España | 13:00 horas

Estados Unidos vs. Bélgica | 18:00 horas

El choque entre portugueses y españoles es considerado uno de los partidos más atractivos de toda la ronda, ya que enfrenta a dos Selecciones candidatas al título. Por su parte, Estados Unidos buscará aprovechar su condición de anfitrión frente a una Bélgica que intenta recuperar protagonismo internacional.

¿Qué partidos pasan por TV abierta en México?

Los aficionados mexicanos podrán mirar por tele abierta el partido entre Portugal y España a través de los siguientes canales:

Canal 5 (TUDN)

Azteca 7

En cambio, el partido entre Estados Unidos y Bélgica estará disponible mediante plataformas de paga como ViX Premium.

Portugal vs. España, el duelo estelar del día

El encuentro entre Portugal y España concentra gran parte de la atención de la jornada por la calidad de ambas plantillas y la histórica rivalidad entre las Selecciones ibéricas.

El ganador avanzará a los Cuartos de Final y mantendrá intacto el sueño de conquistar la Copa del Mundo, mientras que el perdedor quedará eliminado del torneo. Especialistas consideran este compromiso como una "final adelantada", debido al nivel futbolístico mostrado por ambos equipos durante la competencia.

Así continúa el Mundial 2026

Los Octavos de Final concluirán este martes 7 de julio con los partidos entre Argentina y Egipto, así como Suiza y Colombia, completando el cuadro de equipos clasificados a los Cuartos de Final.

Con cada jornada aumenta la intensidad del torneo y comienzan a definirse los favoritos para levantar el trofeo en la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO