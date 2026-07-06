Estados Unidos recibe a Bélgica este lunes 6 de julio en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. El encuentro también llega rodeado por la resolución de la FIFA sobre la elegibilidad de Folarin Balogun, que fue expulsado en su último duelo con la selección norteamericana.

La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de mantener en suspenso la sanción por la tarjeta roja de Balogun permitió que el delantero pueda disputar el encuentro, pese a la protesta presentada por la Federación Belga. Con ese contexto, ambos equipos afrontan un partido que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final. Conoce cómo llegan las selecciones y dónde seguir la transmisión en vivo.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica?

Estados Unidos afronta este compromiso bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino y con un balance positivo en el torneo. El conjunto anfitrión ganó tres de sus cuatro partidos anteriores frente a Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina. Aunque registra 52 remates en la competencia, ha convertido diez goles, con Folarin Balogun como uno de sus principales referentes ofensivos gracias a sus tres anotaciones.

Bélgica, dirigida por Rudi García, ha dejado algunas dudas en cuanto a su rendimiento. En los dieciseisavos de final remontó un 0-2 ante Senegal y suma 92 remates durante el torneo, pero ha mostrado dificultades para convertir sus oportunidades. Romelu Lukaku ha tenido un papel determinante saliendo desde el banquillo, mientras que Kevin De Bruyne y Leandro Trossard llegan con molestias físicas. El antecedente más reciente entre ambas selecciones corresponde al triunfo belga por 2-5 en marzo de 2025, mientras que la única victoria estadounidense ocurrió en el Mundial de 1930.

Dónde ver EN VIVO el partido Estados Unidos y Bélgica - Octavos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica definirán uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026 este lunes.

El ganador de este enfrentamiento continuará su camino en la Copa del Mundo 2026 con un lugar en los cuartos de final. Estados Unidos intentará aprovechar su condición de anfitrión frente a una Bélgica que llega respaldada por una extensa racha sin derrotas y un historial favorable entre ambos equipos. El duelo no contará con transmisión por televisión abierta, pero sí podrá ser visto por streaming.

Fecha y hora: Lunes 6 de julio de 2026, 18:00 horas

Lunes 6 de julio de 2026, 18:00 horas Estadio: Seattle, Washington

Seattle, Washington Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Alineaciones probables

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richard, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Mark Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richard, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Mark Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele o Nathan Ngoy, Arthur Theate, Maxim de Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken u Amadou Onana; Leandro Trossard o Dodi Lukebakio, Kevin de Bruyne o Vanaken, Jeremy Doku; Romelu Lukaku o Charles de Keteleare.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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