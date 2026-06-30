Renata Zarazúa queda eliminada en la Primera Ronda de Wimbledon 2026

La participación de la tenista mexicana Renata Zarazúa en Wimbledon 2026 llegó a su fin este martes, luego de caer en la Primera Ronda del tercer torneo de Grand Slam de la temporada frente a la filipina Alexandra Eala, quien se impuso con autoridad por parciales de 6-1 y 6-2 sobre la cancha de césped del All England Club.

Desde el arranque, Eala mostró un tenis sólido y agresivo, aprovechando la velocidad de la superficie para imponer condiciones con su servicio y sus golpes desde el fondo de la cancha .

Detalles del debut y despedida de la mexicana

La filipina consiguió romper el saque de Zarazúa en varias ocasiones durante el primer set, tomando rápidamente una ventaja que le permitió encaminarse al 6-1.

La mexicana intentó reaccionar y mostró algunos momentos de mayor consistencia, pero no logró sostener el ritmo de su rival. Eala continuó presionando con devoluciones profundas y una gran movilidad, manteniendo el control del partido hasta cerrar el encuentro con un 6-2 y asegurar su boleto a la segunda ronda.

Eala confirma el ascenso

Con este resultado, Renata Zarazúa se despide del cuadro individual de Wimbledon . Su eliminación también pone fin a la ilusión de verla avanzar en el cuadro y medirse con algunas de las principales figuras del circuito . La mexicana llegaba a Londres con el objetivo de superar la Primera Ronda y sumar puntos importantes para el ranking de la WTA, además de continuar acumulando experiencia en los escenarios más importantes del tenis mundial.

Por su parte, Alexandra Eala confirmó el buen momento que atraviesa . La joven filipina, considerada una de las promesas más importantes del tenis internacional, mostró personalidad y un juego convincente para instalarse en la segunda ronda del certamen, donde buscará seguir avanzando en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

Con la eliminación de Zarazúa, concluye la participación mexicana en el cuadro individual femenil de Wimbledon 2026, mientras el torneo continúa con la actividad de las principales sembradas y aspirantes al título en el césped del All England Club.

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FF