En entrevista para medios de comunicación, Cristiano Ronaldo confirmó que su participación en la Copa Mundial 2026 será la última en torneos internacionales que la FIFA celebra cada cuatro años.

"Es disfrutar al máximo posible; que sea el último Mundial, que va a ser mi último Mundial, y disfrutar día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido ", declaró el astro luso.

"Vai ser o meu último mundial" ��️ Cristiano Ronaldo ��#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026

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Que mañana no sea el último día, pide CR7

Cristiano Ronaldo expresó su deseo, la víspera de su partido contra España, de que ojalá no sea mañana su último encuentro en un Mundial . El astro luso dio a entender que, en caso de perder, será su despedida de la Copa del Mundo.

"Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial", dijo en conferencia de prensa.

También respondió el capitán portugués a sus críticos: "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran . Siempre son las mismas preguntas; lo más importante es jugar bien y clasificarnos".

"No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo; importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", añadió.

"No me falta nada en la vida; ha sido muy generosa conmigo y no voy a ser 'más Cristiano' por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas, creces", opinó.

"Ya llegará el día (que deje la Selección de Portugal), pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad; ustdes lo saben, pero es la pasión: me encanta jugar futbol. Pase lo que pase, estaré feliz ", agregó.

Cristiano afirmó que, de las seis Copas del Mundo que ha disputado, esta es la que más recuerdos le deja. "Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todas las Copas del Mundo, esta es la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario", dijo Ronaldo, al tiempo que recordó la pulsera en recuerdo del fallecido Diogo Jota que llevan todos los componentes de la selección lusa.

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FF