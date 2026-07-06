Trump reacciona al México vs Inglaterra en Truth Social

El expresidente estadounidense Donald Trump generó reacciones en el ámbito deportivo tras publicar un mensaje en su plataforma Truth Social durante el partido México vs Inglaterra que terminó en la eliminación del conjunto naiconal.

La publicación se centró en elogiar el desempeño del delantero británico Harry Kane. Esto dijo el mandatario: “Harry Kane de Inglaterra es un GRAN jugador”.

ESPECIAL / Truth Social

Este pronunciamiento ocurrió horas después del encuentro donde la Selección de Inglaterra superó a la escuadra local en la justa mundialista.

El partido, correspondiente a los Octavos de Final del torneo, se disputó durante la jornada de ayer en el Estadio Ciudad de México.

Crónica de una eliminación histórica

El encuentro terminó con un marcador definitivo de 3-2 a favor del conjunto europeo, lo que significó la eliminación del equipo anfitrión.

El mediocampista Jude Bellingham abrió el marcador al anotar dos goles consecutivos en un lapso cronometrado de 98 segundos.

La Selección Mexicana respondió antes del descanso mediante una anotación del delantero Julián Quiñones para acortar la distancia en el marcador.

Durante el segundo tiempo, el árbitro central expulsó al defensor inglés Jarell Quansah, dejando a su equipo con diez jugadores en el campo.

A pesar de la desventaja numérica, el capitán Harry Kane aseguró la victoria mediante la ejecución de un tiro penal.

El atacante mexicano Raúl Jiménez también anotó desde los once pasos, pero el guardameta Jordan Pickford bloqueó todos los intentos posteriores y los “Tres Leones” lograron la hombrada de clasificación.

La polémica influencia en la FIFA

El mensaje de Trump se da tras la polémica ocurrida con el mandatario y su relación con la FIFA. El político estadounidense intervino directamente ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para abordar una sanción disciplinaria del torneo.

La gestión resultó en que el organismo rector del fútbol anulara la tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun.

Esta decisión administrativa permitirá que el delantero participe en el próximo compromiso de su selección frente al combinado de Bélgica.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB