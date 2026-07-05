Novak Djokovic suma una victoria más en Wimbledon 2026 que lo coloca en Cuartos de Final del torneo de tenis inglés tras derrotar, con muchos trabajos y tropiezos, a Roman Safiullin. No conforme con el avance, el serbio superó un récord más del suizo Roger Federer .

Djokovic tuvo que salvar dos puntos de set cuando perdía 5-2 en el primer set y recibió una advertencia por aparentemente gritar una obscenidad en serbio en la Pista Central cuando le quebraron el saque al inicio del tercero. Pero el siete veces campeón de Wimbledon terminó imponiéndose 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3 para lograr su victoria número 106 en el All England Club.

Eso lo deja un triunfo por delante de Federer en la cima de la lista histórica masculina: sumó 106 victorias en el torneo inglés, aunque todavía está por detrás de las 120 victorias de Martina Navratilova .

Otra vez en Cuartos; ¿vendrá la octava victoria?

El serbio también se mete en los Cuartos de Final por decimoséptima vez —una menos que el récord de Federer— y lo deja a tres partidos de igualar a su antiguo rival con ocho títulos de Wimbledon. Pero Djokovic reconoció que tendrá que elevar su nivel para conseguirlo .

El tenista, que busca el Grand Slam 25 en su carrera, expresó: "Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Así que ojalá la parte de prosperar esté por venir" .

El tenista de 39 años nunca ha perdido un partido de Grand Slam contra un jugador con un ranking tan bajo como Safiullin, ni ante un clasificado, pero por momentos pareció estar en peligro en la Pista Central.

Djokovic pareció tener dificultades con las condiciones de sol y viento en el primer set antes de reaccionar desde el 5-2 para forzar un desempate, en el que convirtió su tercer punto de set. En el tercero, recibió la advertencia del juez de silla después de quedar 2-0 abajo y luego se ganó abucheos del público cuando, frustrado, golpeó la pelota lejos tras perder el set.

En su entrevista en la cancha, se disculpó por lo que llamó "los arrebatos, los colapsos". "Tuve algunos de esos hoy", comentó.

No suelo sentirme inferior: Djokovic sobre el rendimiento de Safiullin

Djokovic, conocido por su capacidad para llegar a casi cada pelota, también reconoció que optó por subir más a la red de lo habitual después de verse superado repetidamente en peloteos largos por Safiullin.

"No suelo sentirme inferior desde el fondo de la cancha con muchos jugadores, para ser sincero, a lo largo de mi carrera", reconoció Nole. "Hoy fue uno de esos días en los que no quería quedarme demasiado tiempo en el intercambio. Así que tuve que variar. Y funcionó".

Tomó el control rápidamente en el cuarto set al ponerse arriba 3-0, y luego cerró el partido con su servicio en blanco.

Djokovic jugará a continuación contra el tercer puesto del ranking del ATP, Felix Auger-Aliassime .

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FF