

Chivas tomó el liderato de la Liga MX desde la jornada 12 del Clausura 2026 y, en todo el torneo, no ha estado nunca por debajo del tercer lugar. Sin embargo, la goleada recibida el sábado (4-1) frente a Tigres ha encendido las alarmas, de cara a la liguilla.

La falta de concentración en la defensa fue evidente en ese partido, con pérdidas de balón que desembocaron en goles en contra. Sin embargo, los errores ya estaban presentes desde jornadas anteriores. En los últimos tres juegos, las Chivas han recibido 8 anotaciones, lo que empieza a generar preocupación.

El modelo de juego de Gabriel Milito implica salir desde la propia cancha y ejercer presión constante en la zona rival, pero esas mismas características crean situaciones de riesgo.

Al respecto, el periodista David Medrano Félix señaló una arista que, en teoría, no debería ser problema, sino todo lo contrario: equilibrar la presencia de Luis Romo, Diego Campillo y Daniel Aguirre en la plantilla.

En el programa "La de 8", Medrano Félix expresó su punto de vista:

"Le debe quedar claro a Gabriel Milito que, hoy en día, no le caben juntos Romo y Diego Campillo. ¿Qué hace? Quita a Aguirre. El técnico entiende que es una terrible injusticia mandarlo a la banca, así que lo mete de volante. Y de volante, con Aguirre, el equipo pierde ese puesto y la salida que te da Aguirre como central por derecha."

Según el periodista, el once titular de Chivas debería ser el siguiente:

Raúl Rangel.

Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Armando González.

Diego Campillo y Brian Gutiérrez deberían ser reservados como refuerzos según la dinámica del juego.

Los próximos juegos de Guadalajara, contra Puebla, Necaxa y Tijuana, parecen ideales para terminar como primer lugar, pero ofrecen pocas oportunidades para corregir los errores que podrían costar caro frente a rivales más fuertes en la liguilla.

EL INFORMADOR/D. Dávalos

Convocados a la Selección no se perderán la liguilla

Sin lugar a dudas, uno de los clubes más perjudicados por la lista de convocados de Javier Aguirre para la próxima Copa del Mundo 2026 será Chivas. Se espera que al menos tres jugadores rojiblancos formen parte de la convocatoria del "Vasco".

Además, en los últimos días surgió la preocupación sobre si Guadalajara podría perder a algunos de sus futbolistas durante la liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, brindó tranquilidad al club con su declaración.

Davino aseguró que "no habrá manera de que puedan estar [jugadores] en la lista, se pierdan la liguilla y no vayan a estar en el Mundial".

El dirigente también dejó claro que los futbolistas convocados de la Liga MX para iniciar la concentración el 6 de mayo estarán asegurados para participar en la Copa del Mundo.

Por último, Davino explicó que primero se anunciará una convocatoria con jugadores de la liga local y, semanas después, se dará a conocer otra lista con los convocados que juegan en Europa. La primera convocatoria será publicada antes de la última jornada del Clausura 2026.

