Javier Mascherano renuncia al Inter Miami tras hacer historia

En una noticia que ha sacudido los cimientos de la MLS, Javier Mascherano anunció oficialmente su renuncia como director técnico del Inter Miami CF . Tras poco más de un año al frente del equipo, el estratega argentino decidió dar un paso al costado alegando motivos personales, dejando una vara extremadamente alta para su sucesor.

Publicación desde la página oficial del Inter Miami. ESPECIAL

La revolución del Inter Miami con Mascherano

El paso del "Jefecito" por el banquillo de "Las Garzas" no fue simplemente de transición; fue una revolución estadística y competitiva . Bajo su mando, el club alcanzó la cima del futbol norteamericano al conquistar la primera MLS Cup de su historia. Este hito vino acompañado de un futbol ofensivo sin precedentes: el equipo estableció un récord histórico de 101 goles en una sola temporada (contando fase regular y playoffs).

A nivel internacional, Mascherano también inscribió el nombre del Inter Miami en los libros de oro. Durante el Mundial de Clubes, el equipo no solo compitió, también hizo historia al convertirse en el primer club de la MLS en superar la fase de grupos y vencer a un rival europeo en un torneo oficial de la FIFA, consolidando la relevancia global del proyecto liderado por Lionel Messi.

Anuncio de la salida de Mascherano desde las redes del Inter Miami. X / @InterMiamiCF

¿Quién suplirá a Javier Mascherano tras su salida?

Ante la salida inesperada, la directiva ha actuado con rapidez. Guillermo Hoyos , quien fuera entrenador de los rojinegros del Atlas y quien hasta ahora se desempeñaba en la estructura formativa del club y posee una relación histórica de confianza con el entorno de Messi desde sus años en Barcelona, asumirá las riendas del primer equipo como entrenador interino.

Hoyos será el encargado de gestionar la plantilla mientras Jorge Mas, David Beckham y la dirección deportiva evalúan perfiles para encontrar un sustituto definitivo que pueda mantener la inercia ganadora que Mascherano imprimió en el vestuario.

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FF