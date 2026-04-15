Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

El Real Madrid deberá hacer honor a su mote de "Rey de las remontadas" para vencer al Bayern Múnich y clasificar a las semifinales de la Champions League. De lo contrario, se despedirá de la competencia y podría empezar a pensar en una temporada sin títulos. En LaLiga, está a 9 puntos del Barcelona, a falta de 6 jornadas.

En la ida, el pasado 7 de abril, el Bayern se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu y dejó la eliminatoria abierta. Un empate le basta para ir a semifinales, donde ya espera el París Saint-Germain. Incluso, perdiendo por un gol en el tiempo regular, tendrían otra oportunidad en el tiempo extra o los penales.

Manuel Neuer deberá repetir la gran actuación del primer partido, en el que fue MVP, pues gran parte del éxito radica en evitar que los Blancos anoten.

Otra ausencia en la línea defensiva del Madrid es la de Raúl Asencio, quien no está en la lista de convocados para el partido. No se han reportado lesiones ni se ha explicado la razón de su ausencia en el viaje a Alemania.

Después de descansar en el partido liguero frente al Girona, vuelven Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger. También regresa el argentino Franco Mastantuono, quien cumplió ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. Por ese motivo, Aurélien Tchouaméni no ha sido incluido, y por lesión se han quedado fuera Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. También han sido descartados de la lista respecto al partido contra el Girona los jóvenes Jesús Fortea, Manuel Ángel y Daniel Yañez.

Cuestionado sobre las opciones para sustituir al sancionado Tchouaméni en el centro del campo, el técnico del Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó: "Tenemos muchas opciones y varios jugadores que pueden jugar en su puesto: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Estoy muy tranquilo".

Y añadió sobre el partido: "Hay que mejorar muchos aspectos del juego. Es importante aprovechar las ocasiones. No creo que vayamos a tener tantas como en la ida. En estos partidos, si eres capaz de marcar, aumentas la confianza. Tenemos que marcar si queremos ganar y pasar. Hay que jugar muy bien mañana".

Jugadores del Bayern en el entrenamiento previo al juego contra el Real Madrid. EFE/A. Szlagyi

¿Cuándo y dónde ver la vuelta de Bayern Múnich vs Real Madrid?

Canal: TNT Sports y HBO Max

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Bayern Múnich vs Real Madrid

Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Pavlovic, Kimmich, Musiala; Olise, Luis Díaz, Kane.

Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Bellingham, Arda Güler, Thiago Pitarch; Vinicius y Mbappé.

