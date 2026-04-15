Cruz Azul consuma el fracaso; queda fuera de la Concachampions

El sueño de la remontada se convirtió en una pesadilla de inoperancia. Cruz Azul consumó un nuevo fracaso internacional al empatar apenas 1-1 frente al LAFC en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que dejó el marcador global en un humillante 4-1 a favor de los angelinos, eliminando a la Máquina en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Pese a un inicio esperanzador con el gol de Gabriel Fernández al minuto 18 por la vía del penal, los Cementeros fueron incapaces de mantener la intensidad. Por más que lo intentaron, el equipo de Nicolás Larcamón lució falto de inteligencia y carente de calma al definir. Lo más preocupante fue la ausencia de alma y corazón en el terreno de juego; una pasividad que el conjunto de la MLS aprovechó para gestionar el reloj y la desesperación local.

La presión consumió a los celestes, quienes cayeron en constantes indisciplinas. El colofón de la impotencia llegó al minuto 92 con la expulsión de Gonzalo Piovi, tras una dura entrada que dejó a su equipo con diez hombres en el suspiro final. Para cerrar la fatídica noche, Denis Bouanga sentenció la eliminatoria al minuto 97, también desde los once pasos, tras una mano de Willer Ditta.

Fuera de la cancha, la situación fue igual de lamentable. La afición en Puebla se comportó de manera deplorable, obligando al árbitro Iván Barton a detener el partido en varias ocasiones activando el protocolo ante el grito homofóbico. Una noche donde Cruz Azul perdió el rumbo, el boleto y, sobre todo, la dignidad deportiva, al final el grito en la tribuna fue unánime: “fuera Larcamón”.

CT