A 58 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya se afinan los últimos detalles de la organización del evento internacional que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los elementos que no puede faltar en ningún evento es el entretenimiento y la música . La FIFA dio a conocer que trabaja en la producción y publicación del álbum del Mundial, un material que, en palabras del presidente Gianni Infantino, busca reconocer y compartir con el mundo la interculturalidad de los tres países sede del certamen internacional del balompié.

Este martes, la FIFA ha dado a conocer el título de la última canción de este álbum, " Por ella ", que contará con la participación de Belinda y Los Ángeles Azules.

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Aquí te dejamos una muestra de lo que podrás escuchar una vez que la canción esté disponible en plataformas de reproducción musical.

Por Ella. De Mexico para el mundo. ��



The latest song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Por Ella, by @angelesazulesmx and @belindapop drops this Friday. Pre-save now and stay tuned for more song releases ��— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 14, 2026

¿Cuándo y dónde escuchar "Por ella" de Belinda y los Ángeles Azules?

Esta canción se estrenará este viernes 17 de abril en las siguientes plataformas:

Apple Music

Amazon Music

Spotify

YouTube Music

Tidal

Deezer

Te compartimos el enlace para que puedas preguardar el material y disfrutarlo una vez que esté disponible.

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El álbum de la FIFA para el Mundial 2026

Gianni Infantino publicó un video desde sus redes sociales en donde dio a conocer la producción del álbum musical con motivo de la Copa Mundial 2026, certamen que está a menos de 60 días de celebrarse .

"¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte".

Gianni Infantino anuncia el álbum del Mundial 2026. IG / @gianni_infantino

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